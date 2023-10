JOBFair, 58 aziende a Pisa per incontrare i prodigi del Sant'Anna

Conto alla rovescia per la dodicesima edizione di JOBFair, il job meeting delle Scuole di eccellenza italiane, per rendere possibile l’incontro tra centinaia di allieve ed ex allieve, allievi ed ex allievi con recruiter di 58 aziende e organizzazioni leader in Italia e nel mondo. JOBFair si svolge a Pisa dalla mattina di mercoledì 11 al pomeriggio di giovedì 12 ottobre, presso la Scuola Superiore Sant'Anna. Questa edizione, la dodicesima, è stata preceduta a settembre, per la prima volta, da presentazioni online delle aziende “main sponsor”, ovvero Accenture, Bending Spoons, Dab Pumps, Engineering, Essilor Luxottica, Generali, Pentair, STMicroelectronics, Syngenta Biologicals, Tinexta.

JOBFair continua a creare un’occasione di incontro tra imprese leader, organizzazioni e talenti che, dopo aver portato a termine percorsi formativi di eccellenza, si affacciano sul mondo del lavoro, a beneficio delle aziende e, più in generale, del sistema Paese. L’evento è coordinato dal Career Service della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in collaborazione con la Scuola Normale Superiore, la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola IUSS Pavia, il Gran Sasso Science Institute dell’Aquila e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste.

Oltre a rappresentare un’ottima opportunità per l’avvicinamento al mercato del lavoro, l’obiettivo di JOBFair, è generare anche occasioni di incontri individuali tra i recruiter di aziende e organizzazioni che offrono posizioni aperte a talenti delle sei Scuole di eccellenza italiane, nonché a studentesse e studenti selezionati da Scuola Superiore di Catania, Scuola Superiore Galileiana di Padova, Conferenza dei Collegi Universitari di Merito.

Numerosi i settori rappresentati alla JOBFair: chimico, farmaceutico, elettronico, energetico, digital e information technology, consulenza, manifatturiero e delle telecomunicazioni, affari legali, organizzazioni non governative. Le opportunità professionali per centinaia di talenti delle sei Scuole di eccellenza italiane saranno approfondite durante la JOBFair attraverso colloqui individuali, per valutare il reciproco interesse professionale.

L’elenco completo di aziende e organizzazioni che sostengono JOBFair è il seguente: 3DNexTech, Accenture, AdapTronics, Aliaxis, Angelini, Apparound, Azimut Capital Management, Banca del Fucino, Bending Spoons, BonelliErede, Bosch, CastaldiPartners, Chiomenti, CISIA, CISV, Cleary Gottlieb, Coesia, Co&So, Dab Pumps, Danieli, D-Fine, Dedalus, Emergency, Engineering, Eoliann, Ergo, EssilorLuxottica, Fondazione EY Italia, Facile.it, Garmin Italy Technologies, Generali, GPI, Hyntelo, Inpeco, Intersos, Ion Group, Kedrion, KME, Legance, Lidl, LSC Italy, Medici Senza Frontiere, Mediobanca, Menarini, Mermec, MMI, NextWorks, NTT Data, Oliver Wyman, PagoPA, Pentair, Prometeia, Saint-Gobain, Sammontana, STMicroelectronics, Syngenta Biologicals, Tinexta, White&Case.

Per approfondimenti: www.jobfair.santannapisa.it

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna