Lavori al Blocco Parto dell'Annunziata, sospesa l'attività per 35 giorni

Da oggi e per 35 giorni è sospesa l’attività di sala parto all’Annunziata per i lavori di manutenzione al Blocco Parto. Durante questo periodo l’attività è stata riorganizzata in continuità sugli altri ospedali della rete aziendale, in particolare sul San Giovanni di Dio che è il presidio di riferimento più vicino. Sono naturalmente garantiti cesarei e urgenze. A tal fine rimangono nel presidio un team di ostetriche, ginecologi e pediatri per l’attività programmata, il reparto di degenza e parte dell’attività ambulatoriale.

In questi 35 giorni per seguire le gestanti, le ostetriche dell’Annunziata si sposteranno presso i consultori di riferimento ed entreranno in turno con le colleghe del punto nascita San Giovanni di Dio.

I lavori consentiranno di incrementare gli standard di qualità dell’assistenza fornita alle mamme e ai nuovi nati, migliorando un ambiente già dedicato alle famiglie e creando spazi più fruibili per gli operatori. Gli interventi consistono in opere di adeguamento degli impianti elettrici atti a garantire la continuità assoluta dell’alimentazione, la sostituzione del sistema di illuminazione ordinaria e di emergenza, la realizzazione della nuova rete di distribuzione dei gas medicinali (aria, ossigeno e vuoto), il miglioramento dei sistemi di regolazione dell’aria meccanica e il rifacimento delle pavimentazioni, dei rivestimenti e delle controsoffittature che mirano ad aumentare il benessere microclimatico ed il comfort ambientale. I lavori interesseranno in modo prevalente il corridoio interno, la sala operatoria dedicata e le sale parto.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa