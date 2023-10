Le foreste per il futuro del Pianeta Terra, incontro del M5S a Greve

Il contributo delle foreste alla decarbonizzazione è determinante per il futuro dell'Umanità e del Pianeta.

Le foreste, infatti, assorbono carbonio e apportato tanti altri vantaggi e benefici ma un eccessivo sfruttamento economico può intaccare i limiti della sostenibilità. Tra le cause: tagli boschivi eccessivi, commercio illegale del legno, impatti dei cambiamenti climatici, riduzione della biodiversità, concetti e criteri economici in alcuni casi arretrati, non solo in altri continenti ma anche in Europa e in Italia.

Il fatto che le foreste siano in crescita ed in espansione è positivo ma ciò non basta, è necessario capire meglio i modi adatti sul come utilizzarle nel contesto e con i limiti di oggi, per conseguire i migliori benefici ambientali, sociali ed economici in modo diffuso e per le future generazioni. Il dibattito è acceso ed è necessario chiarire le differenze e gli obiettivi degli interessi particolari e di quelli comuni, della maggior parte della popolazione.

È necessario aprire un dibattito che coinvolga parti diverse iniziando a chiarire cosa si intende per economia ambientale e forestale, per sostenibilità ecologica, per utilità economica dei “servizi ecosistemici”.

Ne parleremo Sabato 14 ottobre alle ore 14.30 presso Arci Casa del popolo a Greve in Chianti, in un convegno dal titolo: “Il contributo delle foreste alla decarbonizzazione”.

Relatori:

Silvia Noferi, consigliera regionale del M5S

Alessandro Bottacci, Società Italiana di Restauro Forestale

Marco Cappelletti, fotografo ambientalista

Fabrizio D’Aprile, dottore forestale, già Monash University, E.G.U. Expert for the EU

Cristiano Manni, dottore forestale, Italia Nostra Toscana

Giovanni Mughini, dottore forestale, già ricercatore CREA FL Roma