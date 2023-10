Mezzo pesante si ribalta a Vaiano, circolazione bloccata

Incidente questo pomeriggio nel territorio di Vaiano. A rimanere coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato lungo la strada regionale 325, tra le località La Foresta e La Briglia.

Sul posto, intorno alle 16.30, sono intervenuti i vigili del fuoco di Montemurlo, i sanitari del 118 e la polizia municipale per gli accertamenti e la gestione del traffico. Il conducente è riuscito ad uscire in autonomia dall'abitacolo e il personale sanitario ha provveduto a verificarne le condizioni. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'autocarro, che ribaltandosi aveva occupato tutta la sede stradale, bloccando il traffico proveniente e in direzione Valbisenzio. Con l'ausilio dell'autogru, dalla sede centrale di Prato, sono state effettuate le operazioni di sollevamento del mezzo.