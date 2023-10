Montopoli per Sempre, Leanda Macchi premiata per i 32 anni della sua ferramenta

In un’affollata e molto partecipe Sala Pio XII si è svolta la cerimonia di assegnazione del premio “Montopoli per Sempre”, che quest’anno l’associazione culturale Arco di Castruccio ha voluto conferire - nel pomeriggio di sabato 7 ottobre 2023 - alla commerciante Leanda Macchi, titolare dell’omonima ferramenta.

Si tratta di un riconoscimento pubblico, giunto quest’anno alla quinta edizione, dedicato a figure del territorio montopolese che abbiano saputo tener viva la testimonianza di una cultura locale da amare e salvaguardare sia mettendo la propria competenza al servizio della gente, sia mantenendo saldo l’attaccamento verso il proprio paese. In poche parole un premio indirizzato a persone che a Montopoli lasciano una traccia indelebile della loro presenza, attività e umanità.

“Leanda Macchi – ha spiegato il coordinatore dell’Arco Marzio Gabbanini – è una persona solare, sincera e con una totale integrità morale. Lei è un punto di riferimento non soltanto grazie ai prodotti che vende ma anche per quanto si spende per ogni iniziativa che viene organizzata a Montopoli. Si tratta di una donna eccezionale e siamo molto orgogliosi di conferirle questo premio”.

Macchi ha ricevuto le congratulazioni anche dal presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, con un video messaggio nel quale ha ribadito l’importanza del lavoro di Arco di Castruccio nel promuovere il senso di comunità. Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Giovanni Capecchi, che ha sottolineato l’importanza del presidio rappresentato dai commercianti sul territorio. Come così l’ex presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato – e montopolese doc – Antonio Guicciardini Salini, che ha chiesto un applauso per tutti i commercianti che come Leanda ogni mattina si svegliano e alzano la saracinesca sempre con la stessa passione.

Macchi ha accolto il premio e tutti gli omaggi annessi di amici e colleghi commercianti con profonda commozione: “Grazie a tutte le persone che sono qui e ad Arco di Castruccio per questo premio, perché la dicitura Montopoli per sempre ha un significato importante, dato che rappresenta un percorso lungo. Io gestisco la mia attività da 32 anni a Montopoli e amo questo paese, che vorrei vedere sempre più vivo e in tal senso cerco di impegnarmi: non sempre è stato facile, anche perché all’inizio una donna in ferramenta che installava le bombole del gas capitava raramente. Spero che chi ha investito con delle attività a Montopoli possa avere un percorso lungo come il mio, sebbene sia complicato poiché siamo rimasti in pochi”. Macchi si inserisce nell’albo d’oro del premio conferito da Arco dopo Francesco Salvadori, Renza Marmugi, Oretta Morani e Ugo Bianchi.

Fonte: Arco di Castruccio di Montopoli