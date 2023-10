Nonlobuttovia Mobili, ecco le prossime aperture del mese di ottobre

Proseguono le aperture nel mese di ottobre di “Nonlobuttovia Mobili”, al Palazzo delle Esposizioni, piazza Guido Guerra, lato parcheggio alberato. Occasioni da non perdere con arredi per la casa come mobili di vario genere in buono stato a cui dare una seconda vita. Riciclare e riutilizzare in un’ottica di economia circolare che fa bene all’ambiente e arricchisce nei valori una comunità.

Ecco quali sono i giorni: giovedì 12, domenica 15 e giovedì 26 ottobre, dalle 10 alle 12.30.

Per avere maggiori informazioni sulle attività e i servizi, è possibile contattare il numero 370 3790973.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa