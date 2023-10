Un Open Day per discutere di nuove politiche per l’inclusione

Un Open Day per raccontare i tanti progetti realizzati, le molte idee da mettere in piedi e per riflettere su nuove politiche di inclusione. Ad organizzare l’incontro, previsto per sabato 14 ottobre a La Vela Margherita Hack (Via Magolo 32, Empoli), è la Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa.

La mattina sarà dedicata ad un momento di ascolto, approfondimento e presentazione delle attività svolte finora. Dopo i saluti della sindaca di Empoli Brenda Barnini, le portavoce della Rete Anna Maria Leoncini e Sabina Marmeggi faranno un bilancio del primo anno e mezzo di impegno. A seguire verranno presentati due dei maggiori progetti della Rete Inclusione: il progetto AbilitiAmo, con capofila Uisp Empolese Valdelsa, che sarà illustrato da Arianna Poggi e il progetto Scart, con capofila Coeso Empoli, che sarà illustrato da Fabrizio Fioretti e Sara Spini. Verrà poi presentato il sito web della Rete Inclusione con Francesco Manetti di Coeso Empoli.

Ma oltre alla presentazione di quanto fatto la mattinata vuole essere anche un momento per approfondire nuove politiche dell’inclusione. A parlarne sarà Serena Spinelli, Assessora regionale per le Politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione internazionale, Enrico Sostegni Presidente Commissione Sanità in Consiglio regionale, Alessio Spinelli, Presidente della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, Franco Doni, Direttore della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, Barbara Degl’Innocenti, dirigente dell’Istituto Enriques di Castelfiorentino e Marco Venturini, dirigente dell’Istituto Comprensivo Empoli Est e Maria Anna Bergantino dirigente dell’Istituto Istituto Comprensivo Empoli Ovest.

Con un video messaggio parteciperanno anche Iacopo Melio, consigliere regionale e attivista e Dario Ianes, direttore del centro studi Erickson. A moderare l’incontro sarà Nico Raffi. La mattinata si concluderà con un ‘Pasta Party’ a cura delle Associazioni Noi da Grandi e ADS GAM.

La giornata prosegue con un pomeriggio dedicato allo sport e alle attività laboratoriali. Dalle 14.30 sotto la Vela di Avane si alterneranno dimostrazioni sportive e animazioni. Ci saranno i vogatori a terra della Canottieri San Miniato, l’Atletica Montelupo, la Coreografia di A.S.D. GAM, il laboratorio "Inclusione in tutte le lingue del mondo" e la partita di Calcio Sociale a cura della Cooperativa Il piccolo principe e del Centro giovani di Avane, esibizioni di ballo con Creativondoro e la prova di sport vari con la Uisp. A condurre l’evento sarà Bruno Marconcini. Per tutta la giornata saranno attivi gli stand delle associazioni aderenti alla Rete Inclusione EVV.

La Rete Inclusione

La Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa è nata nel maggio 2022 con l'obiettivo di mettere insieme e rafforzare le tante organizzazioni e associazioni presenti sul territorio, impegnate sui temi dell’inclusione, dell’accessibilità, della disabilità e in generale dei bisogni educativi speciali e delle fragilità sociali. Sport, inclusione scolastica, linguaggio inclusivo, ma anche eventi e sensibilizzazione sono alcune della attività realizzate finora dalla Rete, che coinvolge oggi 47 realtà del territorio.