Palio del Papero, è Fondo di Scesa a vincere l'edizione 2023

Quarantadue anni di sana competizione tra contrade e non sentirli. Ieri la frazione di Balconevisi, piccolo borgo in cima ai colli di San Miniato, si è animata per il weekend dedicato alla Sagra del Tartufo e soprattutto per il Palio del Papero. Per chi non è avvezzo a questa tradizione, niente paura: è un'innocua corsa che coinvolge appunto dei paperi che vengono fatti correre per il circuito del campo sportivo al battere delle mani dei piccoli contradaioli che si posizionano dietro di loro. Il primo papero a tagliare il traguardo tra Buecchio, Fornacino, Borgo e Fondo di Scesa vince. E anche stavolta, come nel 2022, a vincere è stata la frazione ai piedi del colle, Fondo di Scesa. I biancogialli si sono posizionati in cima al podio. Sorte diversa per l'ultimo papero arrivato, quello dei biancorossi del Borgo, che finisce 'in pentola'. Ma ricordiamo, nessun animale viene cucinato né maltrattato durante la corsa e la competizione. Il Palio è stato il gran finale di un weekend di festa, con tanti eventi dedicati al tartufo e alla scoperta delle campagne di Balconevisi.