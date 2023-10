Quartuccio, Rosselli, De Leone: tre uomini e un colpaccio

È conosciuto per essere un play puro, uno che tira raramente perché preferisce mettere in ritmo la squadra, far girare la palla e segnare i compagni ma nel derby in casa Etrusca dimostra che, quando c’è bisogno, le responsabilità se le prende, eccome. Sul campo della squadra che lo ha visto protagonista negli ultimi anni, nella città dove vive, Renato Quartuccio regala il derby alla sua Use Computer Gross con il canestro in penetrazione a poco meno di tre secondi dalla sirena, il 65-67 che poi Rosselli trasforma nel 65-69 finale con due liberi. Rosselli, già, che a San Miniato decide di far vedere a tutti chi è e perché è tornato. Nei momenti più delicati della partita, Guidone prende in mano la squadra e segna canestri decisivi regalando, già che c’era, anche un assist spettacolare a Giannone per un altro canestro fondamentale. Se a questo aggiungete la doppia doppia di De Leone (11 punti e 13 rimbalzi di cui 9 in attacco) e la conferma di Giannone, ecco che di motivi per essere felici per una sera ce ne sono, eccome. Il tutto sul campo di una San Miniato che, come del resto l’Use, scendendo di un piano ritrova tutte quelle caratteristiche che l’hanno fatta apprezzare negli ultimi anni. Per capirci, vincere a Fontevivo non sarà facile per nessuno.

Proprio l’Etrusca azzanna la partita, difende forte creando non poche difficoltà ad una Computer Gross che fatica a trovare soluzioni offensive. E’ in serata il solito Giannone, De Leone fa a sportellate con Capozio ma c’è subito da rincorrere un 17-10 che, al 10’, diventa 21-14. Riparte un’altra Use che, con Quartuccio, Cerchiaro e Sesoldi tocca il più 1: 23-24. De Leone si toglie pure lo sfizio di mettere una tripla per il 29-35 col quale le squadre vanno al riposo. Al ritorno in campo l’Use prova a spingere ancora volando con Giannone sul 34-42 ma qui la squadra di Valentino non riesce ad allungare, tanto che al 5’ siamo 41-44. Rosselli si mette in proprio e riporta i suoi sul 41-49 e, sul 43-52 di Giannone, coach Martelloni chiama timeout. Dal minuto esce un’altra Etrusca che piazza un parziale di 7-0 (50-52) e sbaglia con Bellachioma la tripla del sorpasso. Due liberi di Sesoldi ridanno ossigeno ai suoi ed al 30’ siamo 50-54. I biancorossi iniziano l’ultima frazione faticando a trovare soluzioni offensive e, dopo il 55-54 di Lovato, ecco il 55-56 di Sesoldi. Sulla scena torna Rosselli con 5 punti a cui fa seguito il 60-63 di De Leone. Giannone sfrutta un assist a tutto campo di Rosselli per il 60-65 e San Miniato commette infrazione sulla rimessa. Qui ecco il possibile momento decisivo della gara ma, dopo due rimbalzi offensivi, la bomba di Giannone che avrebbe chiuso il conto gira beffardamente sul ferro. La tripla di Jovanovic vale il 63-65 a 100 secondi dalla sirena. Bellachioma impatta dalla lunetta a quota 65 ed eccoci all’azione decisiva nella quale Quartuccio prepara e segna il tiro decisivo: 65-67. L’Etrusca va in time-out ma l’Use recupera sulla rimessa, Rosselli subisce fallo e mette i liberi del 65-69 finale. Per il secondo anno consecutivo l’Use espugna Fontevivo e festeggia con i tanti tifosi. Da martedì si pensa al derby di domenica a Firenze. Parola d’ordine piedi per terra.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa