Tentata rapina a una donna a Novoli, denunciati due minori su uno scooter rubato

Due minori di 16 e 17 anni sono stati denunciati per tentata rapina aggravata in concorso, ricettazione e porto di oggetti atti a offendere. L'aggressione è avvenuta alle due della notte scorsa in via Accademia del Cimento, zona Novoli. I giovani hanno tentato di rubare il portafogli a una donna in strada, inseguendola anche a bordo di un motorino rubato. Nel sottosella del motorino c'era un tondino di ferro da 1 kg. Quando la polizia è giunta sul posto, il 16enne ha aggredito anche gli agenti per tentare la fuga. Due poliziotti hanno riportato 5 e 7 giorni di prognosi per i calci e i pugni ricevuti. Era stata la 40enne vittima dell'aggressione a chiamare il 112. Il 17enne si è consegnato dopo una breve fuga in via Cecchi. L'altro è stato catturato in via di Novoli.