Terremoto Siena, incontro dell'Università di Siena su rischi e reale pericolo

“Il terremoto a Siena: perché averne paura (e perché non averne)” è il titolo dell’incontro a carattere divulgativo volto ad informare la cittadinanza sulla sismicità del nostro territorio e sulle norme di comportamento prima, durante e dopo un evento sismico.

L’incontro si terrà il 13 ottobre alle ore 19 presso la Società M.S. Castelsenio della Contrada della Tartuca (prato Sant’Agostino, 8) a Siena, con durata di circa 45 minuti. L’evento è a cura della professoressa Cecilia Viti, promotrice della serie di iniziative che hanno preso il via già dalla scorsa primavera nelle sedi delle Contrade di Siena, in collaborazione con i volontari della Protezione Civile della Pubblica Assistenza (Campagna “Io non rischio”). I partecipanti potranno ottenere informazioni sulla pericolosità sismica e sulle norme comportamentali più adeguate da tenere in caso di terremoto, sottoponendo ai relatori eventuali dubbi e curiosità. L’evento è a ingresso libero.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa