Tir carico di imballaggi si incendia in A12, interrotti collegamenti tra Toscana e Liguria

AGGIORNAMENTO - Alle 14.40 il tratto è stato riaperto.

Le comunicazioni veloci su strada tra Toscana e Liguria sono bloccate dalle prime ore della mattina di oggi per un autoarticolato carico di imballaggi di plastica andato in fiamme. Nel tratto di autostrada si è alzata una grande colonna di fumo nero, accompagnata da un forte odore acre di plastica bruciata. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. È stata decisa dunque la chiusura dell'autostrada A12 tra Carrara e Sarzana. Da stamani si sono verificati oltre 10 km di code tra la Versilia e Carrara in direzione di Genova. Ne sconta il peso anche la viabilità locale, rimasta congestionata per il traffico deviato.