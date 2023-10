Una nuova rinascita per gli Ortolani Coraggiosi

Il gruppo degli Ortolani Coraggiosi, che fa parte della cooperativa Sinergica, ha sospeso la propria produzione di ortaggi.

Lo fa sapere il gruppo sul proprio sito, ma assicura che da gennaio ripartirà la produzione e la distribuzione.

La cooperativa che coinvolge ragazzi affetti da autismo nella produzione degli ortaggi si sta attivando per riorganizzare il lavoro dei propri ragazzi già dal prossimo Natale.

Tuttavia, al momento, la cooperativa e il gruppo voglio no fare sapere che la loro sede è aperta per ricominciare a prendere prenotazioni e che alla ripresa non sarà possibile consegnare a domicilio, come avveniva prima, proprio fino alla completa riorganizzazione della filiera.

Il numero degli Ortolani Coraggiosi è il 329/1411414