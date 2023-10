Use Rosa parte col botto, coach Cioni: "Le ragazze hanno carattere"

E’ contento, coach Alessio Cioni. Le insidie che la prima partita comporta sempre ed il fatto di averla giocata in trasferta a Moncalieri erano due aspetti che lo preoccupavano ma la splendida prestazione difensiva della sua Use Rosa Scotti ha fugato tutti i dubbi: due punti e tanti aspetti positivi.

“La prima di campionato è sempre incerta – attacca – e non a caso la partita è iniziata con punteggi bassi. La costante da parte nostra è stata la difesa, tanto che alla fine abbiamo subito 37 punti che sono davvero un bel segnale del quale sono molto contento. Questo non vuol dire che non possiamo migliorare visto che, in un paio di situazioni che avevamo preparato, ci siamo fatte trovare impreparate. Ma, davanti ad una prova difensiva del genere non posso che dire brave alle ragazze”.

“Per quanto riguarda la partita – prosegue - abbiamo fatto un secondo ed un ultimo quarto di alto livello ma anche un terzo di bassissimo livello soprattutto dal punto di vista offensivo. Questo ci deve far capire le differenze. Quando abbiamo giocato di squadra e in ritmo le cose sono andate bene mentre, quando abbiamo smesso di correre e giocato troppo individualmente, abbiamo sofferto. Se non facciamo girare la palla noi siamo quelle del terzo quarto e le ragazze, proprio da questa partita di Moncalieri, possono appunto capire come dobbiamo giocare. Noi non siamo una squadra che può pensare di inventare senza giocare insieme”.

“Un’altra cosa che mi è piaciuta è la reazione che ha avuto la squadra e che dimostra che le ragazze hanno carattere. Giocavamo su un campo difficile e contro una squadra forte che, purtroppo, ha perso Ramò per infortunio. A lei facciamo gli auguri che tutto si risolva per il meglio. In questo girone tutte le partite sono difficili ed iniziare con una vittoria è una cosa importante. Ora lavoriamo sulle cose che non vanno proseguendo nel nostro percorso di crescita. Oltretutto il calendario ci mette di fronte due partite delicate come Costa Masnaga domenica in casa e poi il derby a San Giovanni Valdarno e vogliamo prepararci al meglio per farci trovare pronte”.

Fonte: Use Basket Empoli