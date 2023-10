Whirlpool Siena, il sindaco scrive a Meloni e Urso: "Non facciamoci trovare impreparati"

Una lettera indirizzata al governo, al presidente del consiglio Giorgia Meloni e al ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, per tenere alta l’attenzione sul futuro dei lavoratori della Whirlpool, con l’obiettivo di salvaguardare l’insediamento produttivo senese. Questa la decisione presa dal Sindaco di Siena Nicoletta Fabio a margine dell’incontro tenutosi questa mattina, lunedì 9 ottobre, con i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dello stabilimento di viale Toselli. Presente a Palazzo Pubblico anche l’onorevole Francesco Michelotti.

“In attesa della pronuncia dell’Antitrust del Regno Unito prevista per il 23 ottobre - spiega il Sindaco Fabio –, ho deciso di rivolgermi direttamente al governo per cercare di capire come garantire al meglio l’insediamento produttivo, i lavoratori e le famiglie senesi. Ho ascoltato con grande attenzione e preoccupazione i rappresentanti sindacali presenti oggi. Al momento non sappiamo quali siano le intenzioni della nuova proprietà, visto che le prossime azioni riguarderanno l’intera area europea e non solo: proprio per questo però dobbiamo cercare di non farci trovare impreparati, instaurando un dialogo diretto con il governo”.

“Attenderemo ovviamente gli esiti del tavolo regionale convocato per domani, martedì 10 ottobre – conclude il Sindaco – e al quale parteciperà il vice sindaco del Comune di Siena Michele Capitani. Cercheremo di muoverci in maniera unitaria e compatta per la tutela dei posti di lavoro”.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa