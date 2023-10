Abc Eccellenza, una vittoria ed una sconfitta per le due formazioni

Una vittoria ed una sconfitta per le due formazioni di eccellenza: l’Under 15 regola il Don Bosco, l’Under 17 cade per mano di Prato.

UNDER 15 ECCELLENZA

Buona anche la seconda per i ragazzi di Alessandro Mostardi che al debutto casalingo battono il Don Bosco Livorno per 79-74. Una gara fatti di break e contro break alla quale approcciano meglio gli ospiti che, in un primo tempino con gli attacchi sugli scudi, chiudono con la testa avanti (22-26). Nel secondo quarto i gialloblu alzano l’intensità in difesa e ribaltano completamente l’inerzia del match: con un parziale di 30-9 mettono la testa avanti e provano a scappare andando all’intervallo sul 52-35. Un vantaggio che i gialloblu difendono fino a metà della terza frazione, quando la zona labronica mette in difficoltà l’attacco castellano e permette al Don Bosco di riaprire completamente i giochi. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 65-57, nella frazione finale gli ospiti toccano il -4 con tre minuti sul cronometro (74-70), finchè la tripla provvidenziale di Matteini arriva a far partire i titoli di coda.

Prossimo impegno sabato 21 ottobre, di nuovo al PalaBetti, contro Lucca.

ABC CASTELFIORENTINO – DON BOSCO LIVORNO 79-74

Tabellino: Matteini 26, Rosi 2, Pacini 4, Arnoldo ne, Pagliai 1, Dimiccoli 10, Fedeli 16, Simoncini, Zampacavallo ne, Costantini 8, Di Carlo ne, Poggesi 12. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 22-26, 30-9, 13-22, 14-17

UNDER 17 ECCELLENZA

Esordio in salita per i ragazzi di Alessandro Gemmi, che al PalaBetti cadono 66-96 per mano della Pallacanestro Prato Dragons, formazione nata dalla collaborazione tra le società di Prato e San Miniato. Le difficoltà gialloblu si presentano in primis in chiave offensiva, come dimostrano i 96 punti concessi agli ospiti che, dal canto loro, indirizzano subito al sfida toccando quota 30 dopo i primi dieci minuti (20-30). Il secondo parziale sorride alla truppa castellana, che si avvicina andando al riposo lungo sul 40-46, ma al rientro dagli spogliatoi l’inerzia torna in mano ai lanieri, che alla terza sirena conducono per 57-74. Una forbice che si allarga a dismisura nella frazione finale, quando le maglie difensive castellane faticano a contenere gli attacchi ospiti e Prato scappa via definitivamente.

Prossimo impegno domenica 15 ottobre alle 16 a Colle Valdelsa contro la Mens Sana Basketball.

ABC CASTELFIORENTINO – PALL. PRATO DRAGONS 66-96

Tabellino: Ticciati 16, Baldi ne, Zecchi 11, Carzoli, Iacopini, Bufalini 2, Niccolini, Acbegninou 7, Leti 2, Vallerani 8, Marchetti ne, Borghesi 20. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 20-30, 20-16, 17-28, 9-22

GLI ALTRI IMPEGNI DEL WEEKEND

In campo nel fine settimana anche gli Under 17 Silver di Claudio Calvani e Giovanni Cicilano che, in attesa dell’inizio del campionato, sono stati ospiti della Cerretese Basket per un test amichevole. Buona prestazione da parte dell’intero collettivo gialloblu, che alla fine ha portato a casa la sfida sul punteggio di 52-61. Un buono scrimmage utile per valutare i progressi fisici e tecnici in vista delle prime gare ufficiali.

Primi impegni amichevoli anche per il settore Minibasket, con gli Aquilotti 2014 e gli Scoiattoli 2015/2016 protagonisti del weekend gialloblu. Gli Aquilotti sono scesi in campo al PalaBetti per un triangolare che li ha visti ospitare i pari età di Basket Cecina e Don Bosco Livorno; e proprio il gruppo labronico degli Scoiattoli è stato ospite al PalaGilardetti per una gara amichevole. Una bella giornata di sport per la quale si ringraziano le due società ospiti che hanno accolto con entusiasmo il nostro invito.

