Aspettando Viva Vittoria Firenze: raccolta fondi nei Conad fiorentini

Conad Nord Ovest insieme alla Fondazione Conad Ets sostengono ancora una volta il progetto Viva Vittoria OdV per contrastare ogni forma di violenza sulle donne. A Firenze, in Piazza Santa Croce, il prossimo 11 e 12 novembre, infatti, sarà installata una grande opera relazionale di coperte cucite a maglia. Chiunque, a fine giornata, potrà riscattare una o più coperte, devolvendo un contributo che sosterrà concretamente le donne vittime di violenza e di abusi.

L’iniziativa così permetterà di sostenere l’ACISJF Firenze, la prima associazioni femminile cattolica internazionale che vuole favorire l’integrale realizzazione delle giovani donne lontane dal proprio ambiente affinché possano raggiungere il pieno sviluppo della propria persona, la Nosotras Onlus, che da oltre venti anni permette alle donne provenienti da tutto il mondo di essere protagoniste del proprio progetto di vita e di modellarlo secondo i propri bisogni e l’Associazione Artemisia Centro Antiviolenza, impegnata nel contrasto ad ogni forma di violenza su donne, bambini e adolescenti informando e sensibilizzando sul fenomeno per favorirne l’emersione, per costruire reti e collaborazioni e migliorare gli interventi di sostegno.

Un grande impegno che, fin dallo scorso 8 marzo, Festa della Donna, ha coinvolto nei preparativi i Soci Conad del territorio, in vista delle giornate dell’11 e 12 novembre. L’impegno si rafforza ulteriormente, perché dal 15 ottobre al 5 novembre sui punti di vendita Conad di Firenze, Borgo San Lorenzo e Scandicci, si aprirà anche una raccolta fondi a favore di Viva Vittoria OdV, con l’obiettivo di sensibilizzare la Comunità e l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere e sull’importanza del rispetto reciproco.

"Ci riempie di orgoglio affermare nuovamente, in collaborazione con la Fondazione Conad ETS, il nostro sostegno all'Associazione Viva Vittoria OdV. – dichiara Alessandro Penco, Direttore Rapporto Soci Toscana di Conad Nord Ovest – Nel nostro impegno c’è da sempre la volontà diffondere la cultura del rispetto, impegnandoci a tessere relazioni di fiducia con le persone e le comunità. È per questo motivo che, dopo le iniziative promosse a Grosseto e Modena abbiamo deciso di supportare, grazie anche l’impegno dei nostri Soci sul territorio, anche l’iniziativa di Firenze, con l’obiettivo di sensibilizzare e sostenere con determinazione le donne vittime di violenza, certi che troveremo il sostegno di tanti clienti sensibili a questi importanti temi".

"Siamo accanto a Viva Vittoria da oltre un anno, in tante piazze italiane, ed è un vero piacere ribadire qui a Firenze il nostro impegno a sostenere un’attività che dice NO alla violenza sulle donne - racconta Maria Cristina Alfieri, Direttrice della Fondazione, e aggiunge -: ci sentiamo particolarmente vicini a questo progetto perché, oltre ad aiutare concretamente le donne vittime di abusi, svolge un’importante azione culturale, sensibilizzando intere comunità e facendo sentire ogni volontario portavoce di un importante messaggio sociale. Siamo felici – conclude Alfieri - di poter dare il nostro contributo grazie alla collaborazione e al sostegno della cooperativa Conad Nord Ovest e dei Soci del territorio di Firenze, Borgo San Lorenzo e Scandicci che ancora una volta dimostrano il loro costante impegno a favore della comunità".

"Nel momento stesso in cui una donna è consapevole del proprio valore, diventa automaticamente artefice della propria esistenza ed è in grado di produrre un cambiamento in sé stessa e nella società – racconta una delle fondatrici e presidente di Viva Vittoria, Cristina Begni -. Come strumento per concretizzare questo progetto è stato scelto il fare a maglia, metafora di creazione e sviluppo di sé. Si è dimostrato un tramite perfetto, perché è un'attività creativa ancora molto diffusa e facilmente apprendibile, che in tutti gli adulti evoca immagini familiari e crea un'attitudine all'incontro e alla relazione".

Un’iniziativa che si aggiunge a quella che si è svolta in Piazza Dante a Grosseto lo scorso 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e a quella che si è tenuta in Piazza Dante a Modena lo scorso 12 marzo, a pochi giorni dalla Giornata internazionale della donna.

Sono numerosi gli altri progetti promossi da Conad Nord Ovest a favore delle donne, come “Panchine Rosse” lanciato nel novembre 2021, che ha visto raggiungere lo straordinario traguardo di 350 panchine installate nei territori di competenza. La panchina rossa oggi è un simbolo universalmente riconosciuto e associato al tema della violenza di genere, in segno di sensibilizzazione e sostegno tangibile contro un fenomeno ancora troppo radicato nella nostra società.

Inoltre nel 2022, dal 25 al 27 novembre, la Cooperativa ha promosso un’importante campagna di raccolta fondi a favore dell’Associazione Nazionale “D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza,” devolvendo 104mila€, per aiutare le Associazioni territoriali impegnate nella lotta alla violenza sulle donne. La campagna ha coinvolto i punti vendita della rete Conad Nord Ovest di Toscana, Emilia (prov. Bologna, Modena, Ferrara, Imola), Lombardia (prov. Mantova), Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, Lazio (comune di Civitavecchia) e Sardegna.

Le iniziative promosse da Conad Nord Ovest, si inseriscono nel progetto nazionale "Sosteniamo il futuro", voluto da Conad per racchiudere in maniera organica tutte le attività a favore di una reale sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

I NUMERI DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica sicurezza relativamente al periodo, relativamente al periodo 1 gennaio – 1 ottobre 2023, sono stati registrati 256 omicidi, con 90 vittime donne, di cui 75 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 47 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato rispetto a quello analogo dello scorso anno, si registra un incremento sia del numero degli eventi, che da 230 arrivano a 256 (+11%), sia delle vittime di genere femminile, che da 85 passano a 90 (+6%). In aumento, rispetto allo stesso periodo del 2022, il numero degli omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 49 diventano 51 (+4%), e quello delle relative vittime donne, che da 44 arrivano a 47 (+7%).

Conad Nord Ovest è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di oltre 4,75 miliardi di euro. I territori in cui opera con 376 soci imprenditori e 18 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 22,0%, Piemonte, con quota di mercato al 5,1%, Liguria, con quota di mercato al 10,7%, Provincia di Mantova, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 12,8%, Toscana, con quota di mercato al 15,7%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 26,3% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 19,3%. Conad Nord Ovest conta 589 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format distributivi.

Fondazione Conad ETS è un ente del terzo settore istituito per volontà di Conad, prima insegna italiana della Grande Distribuzione. Fondazione Conad ETS nasce per mettere a fattor comune le iniziative di sostenibilità sociale e ambientale sostenute dalle 5 Cooperative associate a Conad (Conad Nord Ovest, Conad Centro Nord, CIA-Commercianti Indipendenti Associati, Conad Adriatico, PAC 2000A) sui territori di riferimento, valorizzandole e sviluppandone di nuove su scala nazionale.

Viva Vittoria è un’organizzazione di volontariato che, grazie all'impegno di 160mila knitters che hanno realizzato altrettanti quadrati di maglia, dal 2015 a oggi ha raccolto oltre 690mila euro attraverso la raccolta fondi legata alla produzione di coperte, che hanno consentito di aiutare concretamente 35 Centri antiviolenza in tutta Italia.

Fonte: Ufficio stampa