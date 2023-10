Bianconi (Lega): "Dal Centrosinistra solo parole. Pisa, Pordenone, Sassari, Desenzano hanno pm con taser. Basta boicottaggio ideologico"

Tiziana Bianconi, segretaria della Lega Empoli ed Eliseo Palazzo, consigliere all'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, commentano così la risposta di Azione sulla dotazione della polizia municipale di taser, avanzata dalla leader della Lega empolese.

"Ho letto la replica di Azione Empoli alla mia proposta per dare in dotazione Taser alla Polizia Municipale, e sono rimasta stupefatta! Le solite parole al vento, volte a temporeggiare, prendere o perdere tempo. Il tutto contro gli interessi della comunità di Empoli. "

"Ma cosa aspettiamo? Fatti di cronaca ancora più gravi per poi accelerare sulle scelte? Diciamo come stanno le cose: a Pisa, Sassari, Napoli, Pordenone o Desenzano, per citare solo alcune città, già usano il Taser per la PM. Non vedo onestamente tutti questi ostacoli se non vuole la politica crearli ad arte! La Lega a Empoli come in tutta Italia, pensa alla sicurezza dei cittadini con serietà e concretezza, come da sempre ha dimostrato di fare il nostro Leader Matteo Salvini. Basta perdere tempo, il Comune di Empoli, la maggioranza vuole o no il Taser? Noi ci siamo per sostenere scelte serie ed utili."

Sempre sulla questione taser alla Polizia Municipale interviene anche Eliseo Palazzo, Capogruppo Lega nel Consiglio dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

"Rispetto a quanto sostenuto da altre forze politiche e in risposta al silenzio assordante di chi governa i nostri territori, ribadiamo la nostra preparazione in termini di sicurezza urbana e tutela dei lavoratori.

Abbiamo già presentato una mozione - continua Palazzo - con cui chiediamo che l'Unione aggiorni il Regolamento per l'armamento della Municipale, oggi a capo dell'Unione. Dotare gli agenti del taser significherebbe garantire maggiore sicurezza, prima di tutto per i cittadini e gli operatori di Polizia locale, e avrebbe anche funzione di deterrenza per i malintenzionati.

Preoccuparsi dell'incolumità di chi crea scompiglio, delinque e molesta i cittadini onesti dell'Unione dei Comuni, ci sembra assurdo, anche perchè si parla di un dispositivo non letale. Va da sé che l'utilizzo del taser merita apposita formazione, ma siamo consapevoli - conclude Palazzo - che il nostro Corpo di Polizia Municipale si contraddistingue e lo farà sempre per correttezza e serietà in ciò che svolge quotidianamente. Dotarsi del taser anche a livello locale è un dovere di chi governa, non possiamo sottrarci a questa possibilità. Evidentemente, però, al Partito Democratico, preoccupa darci ragione, visto che in attesa di poter trattare la mozione il Consiglio dell'Unione non viene convocato da mesi".

Fonte: Ufficio Stampa