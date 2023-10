Boccaccesca compie 25 anni: Certaldo si prepara alla tre giorni di enogastronomia

Al Media Center ‘Sassoli’ a palazzo del Pegaso in una conferenza stampa è stata presentata la 25esima edizione di ‘Boccaccesca’, la rassegna delle eccellenze enogastronomiche e artigianali italiane che si svolge a Certaldo dal 13 al 15 ottobre. Sono intervenuti la consigliera regionale segretaria dell’Ufficio di presidenza Federica Fratoni; il consigliere regionale Enrico Sostegni; l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Certaldo, Jacopo Masini; la direttrice artistica della rassegna Claudia Palmieri e il presidente Fiepet Confesercenti Firenze Franco Brogi.

Nel fine settimana dal 13 al 15 ottobre 2023 il programma coinvolge il Borgo Basso e Certaldo Alta, trasformando la località toscana in un grande contenitore all'aperto di buon cibo e ottimi vini. Nelle strade di Borgo Alto viene allestita la mostra mercato, con espositori ed eccellenze gastronomiche e artigianali provenienti da tutta Italia. L'iniziativa Percorso del Gusto permette invece di partecipare a una degustazione itinerante con tanto di mappa da seguire. Per gli amanti del buon vino c'è l'Enoteca di Boccaccesca dove gustare le eccellenze locali. Nel programma non mancano momenti di approfondimento e riflessione come il concorso Ragazzi in Pentola, dedicato ai ragazzi delle scuole, e il Premio Boccaccesca.

“Devo dire come Consiglio regionale che è un piacere ospitare la conferenza stampa di presentazione della 25esima edizione di Boccaccesca – ha detto Federica Fratoni consigliera regionale – che rappresenta al meglio la nostra regione con i suoi borghi straordinari e le nostre eccellenze enogastronomiche. Certaldo propone sempre iniziative di grande livello qualitativo ed è un territorio molto legato alla nostra storia, alle tradizioni, alla Toscana diffusa che andiamo a promuovere in Italia e all’estero. Spero che anche questa edizione abbia il successo di pubblico e turisti che merita.”

“Boccaccesca è una manifestazione consolidata, una delle prime rassegne che hanno saputo coniugare efficacemente enogastronomia, luoghi tipici e turismo – ha detto Enrico Sostegni consigliere regionale – e oggi si può vivere il borgo di Certaldo per tre giorni in compagnia delle nostre eccellenze gastronomiche, con musica, spettacoli e con numerosi eventi che accompagnano questi giorni di festa. Si può vivere Certaldo Alta e la parte bassa della città con uno sguardo rivolto anche ai numerosi stand presenti a questa edizione della rassegna.”

“Boccaccesca si conferma uno degli appuntamenti principali della nostra città – ha detto Jacopo Masini assessore allo sviluppo economico del comune di Certaldo – ed è riuscita a mettere in contatto i cuochi con il pubblico, spiegando direttamente il loro lavoro. Una rassegna che si è sempre evoluta coinvolgendo i bambini delle nostre scuole, proponendo momenti di intrattenimento musicale. Vorrei ricordare anche la presenza dei nostri gemellaggi che saranno ospitati sulla terrazza Calindri; un viaggio enogastronomico attraverso la degustazione delle rispettive specialità: tempura di pesce e verdura ed il sakè di Kanramachi in Giappone, il fritto marchigiano di Cossignano, le cipolle fritte ed il vino di Puhoi in Moldavia, fino ad arrivare ai Gyoza di Arbin in Cina.”

Boccaccesca pensa anche ai bambini, che saranno i protagonisti della rassegna “Oggi cucino io”; dove, i piccoli, saranno guidati da Sara Conforti, storica cuoca di Boccaccesca, nella realizzazione della loro merenda. Il Premio Boccaccesca, che si svolgerà nel Cortile di Palazzo Pretorio, sarà presentato da Annamaria Tossani e verrà assegnato a Eike Schmidt, il Direttore delle “Gallerie degli Uffizi” che ha portato nel mondo il nome della Toscana, anche attraverso l’uso e l’utilizzo dei social. Nel Borgo Basso, in Piazza Boccaccio, sarà protagonista lo street food con “Degustando in Piazza”; bar, ristoranti, enoteche e gelaterie diventano “soste” di un itinerario all’insegna del gusto. Sia nel Borgo Alto che Basso ampio spazio al divertimento e alla musica con vari spettacoli di intrattenimento. Tra gli altri si segnala, in Piazza Boccaccio, Moonshine (sabato 14 ottobre dalle 17 alle 18 e dalle 19 alle 20) e Radio Stop Party (domenica 15 ottobre dalle 16 alle 18 e dalle 19 alle 20).

“Boccaccesca è da 25 anni un viaggio entusiasmante che unisce l’enogastronomia di qualità all’arte ed artigianato; ed intende dare risalto a tutto quello che di bello e di buono offre il nostro territorio ma non solo. Sono molto orgogliosa del traguardo importante raggiunto e anche quest’anno abbiamo lavorato con ancora più entusiasmo e voglia di stupire. – afferma Claudia Palmieri, direttrice artistica della manifestazione - Professionalità e qualità rappresentano due caratteristiche fondamentali di Boccaccesca, che si possono percepire dal programma ambizioso previsto per l’edizione d’argento del 2023”.

“Boccaccesca da anni valorizza le eccellenze enogastronomiche ed artigianali italiane; nel 2023 questa rassegna raggiunge un traguardo importante ed offre ai visitatori un percorso all’insegna del gusto e della qualità nella splendida cornice della città di Boccaccio. – dichiara Franco Brogi, presidente FIEPET Confesercenti Firenze – Le attività di Certaldo sono pronte ad accogliere i visitatori per coinvolgerli in un viaggio sorprendente di sapori, colori ed odori sempre al passo con i tempi”.

Boccaccesca è un evento organizzato dal Comune di Certaldo in collaborazione con Confesercenti Firenze e Claridea 2. L’ingresso alla manifestazione è libero. Per informazioni e aggiornamenti sul programma si segnala il sito dedicato alla manifestazione www.boccaccesca.it che da venerdì 6 ottobre sarà online con una nuova versione; oltre alla pagina Facebook e Instagram Boccaccesca Certaldo.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana e Confesercenti - Uffici stampa