Da Livorno in Turchia con la Renault 4: raduno, foto e libro dell'avventura

"Renault sulle strade del mondo" un concorso indetto dalla casa automobilistica per promuovere l'iconica R4, diventa - per tre ragazzi livornesi - l'occasione per un'avventura di quaranta giorni alla volta della Turchia. Un'esperienza unica che Ivo Ciucci dettaglia nel suo diario di viaggio e che oggi diventa un libro, una testimonianza prima di tutto di una gioventù "senza centri commerciali, senza cellulare, senza Internet, senza euro" ma con un grande entusiasmo anche solo per i lavoretti che ti permettono di campeggiare fuori regione".

L'età matura incombe, con un lavoro più stabile e i doveri quotidiani, ma un giorno una pubblicità particolare colpisce la fantasia di Ivo e dei suoi due amici, Sandro e Roberto, che partecipano al concorso indetto da Renault e si aggiudicano, con altri 6 equipaggi, una R4 "in prestito" per partire da Livorno e arrivare fino al monte Nemrut in Anatolia.

Come egli stesso si descrive nella biografia in calce al diario di viaggio "Ivo Ciucci è tutto men che uno scrittore". L'umiltà con cui Ivo si avvicina alla scrittura, l'appassionata illustrazione delle foto di viaggio e il racconto sincero e per nulla pretenzioso di una autentica avventura di gioventù, rende leggibile e piacevole questo libro, e ci fa condividere la nostalgia per gli anni '80 e soprattutto per giorni in cui un viaggio era davvero una scoperta, non contaminata dai tanti blog e fotoracconti dettagliati di turisti della domenica che si improvvisano esploratori su Facebook.

Per Ivo ritrovare, catalogare, preparare anche tecnicamente la documentazione fotografica del viaggio in Anatolia, non è solo pretesto di scrittura, ma anche di incontro e condivisione. Oltre che alla presentazione del suo libro (sabato 14 ottobre ore 17:00 Sala Ferretti), in Fortezza Vecchia a partire dal 14 fino al 28 ottobre Ivo Ciucci invita a una mostra fotografica e un raduno Renault 4 (domenica 22 ottobre), che saranno allietati da spettacoli (Claudio Marmugi domenica 15 ottobre e Enrico Faggioni sabato 21), musica (la musica anni '80 dei Riptide sabato 28) e cultura (visita guidata a cura di Confguide Confcommercio).

Il direttore della Confcommercio provinciale Federico Pieragnoli ha ribadito il suo sostegno alle realtà livornesi che si adoperano per la diffusione della cultura e contribuiscono ad attirare visitatori in città: "Un'idea molto originale, resa possibile grazie all'intraprendenza del titolare dell'impresa Matita e Pennello, nostro socio affezionato, e che coinvolge tutta una serie di realtà imprenditoriali e istituzionali cui non poteva mancare l'appoggio della Confcommercio".

Fonte: Confcommercio Livorno - Ufficio stampa