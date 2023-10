Trovata droga nella casa popolare occupata a Livorno, denunciato un uomo

Nel corso dell’operazione di liberazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato abusivamente in via della Livornina, ieri la Polizia Municipale ha trovato un uomo privo di documenti e lo ha portato al Comando per l’identificazione.

Nell'appartamento gli agenti hanno rinvenuto due involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish. E’ stata dunque, effettuata la perquisizione formale dell'intero appartamento dove sono stati trovati 2 bilancini di precisione, 4 telefoni cellulari, 2 orologi, un borsello contenente monete, una targa di ciclomotore e circa 90 grammi di cocaina. Quanto sopra elencato è stato acquisito e posto sotto sequestro.

L'alloggio è stato recuperato e chiuso per evitare nuove occupazioni abusive. L’uomo è stato denunciato.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa