Emma Villas Siena, ipotesi PalaParenti per la prima partita interna del 22 ottobre

La Sieco Service Ortona di Diego Cantagalli, dell’ex Emma Villas Stefano Patriarca e dello storico avversario della formazione senese Matteo Bertoli sarà la prima avversaria del team senese in campionato. È partito il count down in vista dell’avvio della stagione regolare. La prima giornata del torneo di Serie A2 è in programma domenica 15 ottobre a partire dalle ore 18 proprio in Abruzzo, a Ortona.

La squadra senese arriva all’appuntamento dopo avere disputato tanti buoni test match. Molti sono stati gli impegni dei biancoblu nel corso del precampionato: Siena ha sfidato squadre di Superlega come Perugia, formazioni di A2 come Santa Croce, Ravenna, Prata di Pordenone e team di Serie A3 come Fano. Molte, e spesso buone, sono state le indicazioni arrivate per lo staff tecnico senese. L’ultimo test match giocato è stato il Trofeo Parenti a Santa Croce sull’Arno, che ha visto i senesi vincere la gara contro la Kemas Lamipel per tre set a uno.

Ora arrivano le partite che “contano”, le gare ufficiali che mettono in palio punti per la classifica. Nella prima giornata di campionato i senesi effettueranno una trasferta in Abruzzo per andare a giocare contro la Sieco Service Ortona.

Ha preso il via la settimana di preparazione della squadra senese che, dopo una seduta di pesi effettuata lunedì, nella mattina di oggi ha sostenuto un allenamento al PalaOrlandi.

Nella seconda giornata di campionato, in programma domenica 22 ottobre, la Emma Villas Siena giocherà in casa contro la Tinet Prata di Pordenone. Il via al match è in programma alle ore 18.

La soluzione individuata dalla società senese è quella di disputare questa partita al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno. La società senese sta lavorando in questa direzione e sta agendo per poter realizzare tutti gli adempimenti necessari per poter giocare a Santa Croce la gara contro Prata di Pordenone, primo match casalingo della Emma Villas in questo campionato.

