Famiglie al Museo, dopo il successo arriva Discover Montelupo

Successo per l’iniziativa “Famiglie al Museo” che ha visto coinvolti sia il Museo della Ceramica che l’Archeologico.

Sabato 14 ottobre si replica con Discover Montelupo, una proposta di visita che per questo appuntamento autunnale ruota attorno alla storia della ceramica

Oltre 150 le persone che nel corso di questo fine settimana hanno preso parte alle attività proposte dal Museo Archeologico e dal Museo della ceramica.

Tante famiglie con bambini hanno partecipato alle visite guidate, ai laboratori proposti nell’ambito del FAMU – Famiglie al Museo. Un percorso esperienziale all’archeologico, un trekking urbano e una visita con laboratorio al Museo della ceramica.

"Il Museo archeologico ha ricevuto un numero di visitatori ben superiore alle prenotazioni, con doppi turni e anche il Museo della Ceramica con la mostra “La ceramica di Montelupo e gli Uffizi, Una galleria di confronti” prorogata fino al 7 gennaio, ha avuto un riscontro più che positivo.

Ciò testimonia che c’è voglia di attività culturali che non ci si accontenta delle proposte mordi e fuggi e commerciali e che i genitori desiderano proporre ai loro figli esperienze che possano lasciare qualcosa.

Tutto ciò è reso ancor più facile dai costi contenuti o dalla gratuità delle iniziative.

Ciò deve essere uno stimolo per le amministrazioni a proporre sempre più iniziative a costi contenuti, ma dai contenuti interessanti. Nello stesso tempo porta a Montelupo movimento di persone anche da altre zone della Toscana.

Vi assicuro che è stato davvero bello vedere la fila di persone, soprattutto nella giornata di sabato al Museo Archeologico. Il nostro territorio ha piccoli gioielli che noi dobbiamo valorizzare, anche costruendo proposte diverse dal solito. Persegue questo obiettivo il progetto Discover Montelupo", afferma l’assessore alla cultura, Aglaia Viviani.

Dunque sabato 14 ottobre si prosegue con Discover Montelupo, una proposta di visite che mette in rete i diversi centri espositivi del territorio, attorno a un tema e o a un’iniziativa specifica.

Il prossimo è il quarto appuntamento della stagione, uno si è tenuto in concomitanza con Montelupo in Fiore, uno nel mese di aprile e uno a maggio in occasione di Buongiorno Ceramica con un numero complessivo di circa 250 partecipanti.

L’edizione autunnale di Discover Montelupo propone un viaggio nella storia della ceramica dalle origini ad oggi.

Si parte la mattina alle 10.30 dal Museo Archeologico con una visita guidata esperienziale attraverso la preistoria e la storia montelupina più antica. I partecipanti avranno modo di scoprire la presenza umana nel territorio non solo attraverso i reperti conservati nelle sale museali, ma anche grazie all’ausilio di ricostruzioni e di copie degli oggetti esposti. (costo visita 5 euro, bigliettazione ordinaria del Sistema Museale).

Si prosegue nel pomeriggio alle ore 15.00 presso il Museo della ceramica con il racconto della storia della ceramica di Montelupo a partire dai pezzi esposti, frutto di un lavoro di scavo e di ricerca. La ceramica era oggetto d’uso, pegno d’amore, contenitore di medicamenti per ospedali e farmacie e ogni manufatto racconta una storia unica. (costo visita 5 euro, bigliettazione ordinaria del Sistema Museale).

Il pomeriggio si conclude con uno sguardo alla contemporaneità nelle sale dell’Archivio Museo Bitossi. Alle 17.00 si tiene una visita guidata nella storica sede dell’azienda di Montelupo, testimonianza di quel saper fare che ha prodotto e diffuso il Made in Italy nel mondo attraverso alta artigianalità, stile e innovazione. Ingresso 5,00 euro prenotazione obbligatoria

Per informazioni e prenotazioni: 0571/1590300; info@museomontelupo.it

www.museomontelupo.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa