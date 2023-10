"Guidiamo il cambiamento", a Firenze l'assemblea Cisl Toscana

"Guidiamo il cambiamento" è lo slogan dell’Assemblea organizzativa della Cisl, che avrà il suo appuntamento toscano giovedì prossimo 12 Ottobre.

Nell’auditorium Cisl di via Benedetto Dei 2/a, a Firenze, arriveranno i rappresentanti di tutte le strutture territoriali e le categorie della Toscana.

È una tappa del percorso che porterà la Cisl di tutta Italia all’Assemblea organizzativa nazionale, in programma a Roma il 5 e 6 Dicembre, all’Auditorium del Massimo. Un grande momento di democrazia associativa, in cui iscritti, delegati, quadri e dirigenti saranno chiamati ad aggiornare gli strumenti organizzativi adeguandoli ai cambiamenti in atto.

La Cisl vuole essere sempre più un sindacato che sta accanto, concretamente e non solo a parole, a chi lavora, ha lavorato o cerca lavoro, con tutela, rappresentanza, servizi e con la contrattazione sociale sul territorio. Per fare questo, a fronte di un mondo del lavoro radicalmente mutato e ancora in trasformazione, bisogna che il sindacato sappia a sua volta cambiare, come ha fatto e vuol continuare a fare la Cisl, tenendo fermi i valori fondanti, ma rinnovando strutture, organizzazione e strumenti.

Ad aprire i lavori, alle 9,30, sarà la relazione della Segreteria regionale Cisl, a chiuderli l’intervento di Daniela Fumarola, segretaria organizzativa della Cisl nazionale. In mezzo il dibattito, con gli interventi e i contributi dei partecipanti.

Fonte: Cisl Toscana - Ufficio stampa