Il governatore Damiani alla conviviale del Rotary Club Empoli

Giovedì 5 ottobre presso il Ristorante del Golf Bellosguardo di Vinci si è svolta la conviviale del Rotary Club Empoli in occasione della visita annuale del governatore del Distretto 2071 Fernando Damiani, accompagnato dall'assistente Chiara Bilanceri.

Nel pomeriggio il governatore è stato accolto dal presidente del Club Andrea Cantini per il tradizionale incontro, in cui il Presidente ha delineato i programmi per l'annata in corso, ottenendo l'approvazione del governatore per tutte le iniziative già realizzate e per quelle ancora in cantiere.

A sua volta il governatore è stato prodigo di consigli e raccomandazioni assai utili ai fini di un'efficace conduzione dell'annata.

Successivamente l'incontro si è esteso ai membri del consiglio e ai presidenti di commissioni, che hanno potuto così esprimere il proprio punto di vista su tutti i progetti e i services già intrapresi o da intraprendere.

La conviviale è stata il giusto coronamento di una serata speciale con numerosissimi soci e socie con consorti e con la gradita presenza della responsabile distrettuale del Rotaract Greta Martini, del distrettuale di zona Filippo Giagnoni e del presidente Lorenzo Soluri, con numerosi soci e socie.

Significativa la presenza della moglie del governatore Margherita Magi, che nel pomeriggio, accompagnata dalla moglie del Presidente, è stata cortesemente accolta presso lo stabilimento Sammontana per una visita molto apprezzata, con dettagliata spiegazione di tutte le fasi del ciclo produttivo di questa azienda fiore all'occhiello dell'economia empolese. Nel corso della serata Margherita Magi ha avuto modo di presentare a tutti i soci e socie intervenuti il progetto Libellula, da lei sostenuto a favore delle donne diversamente abili.

A tale scopo il presidente Cantini ha consegnato, a nome di tutti i soci e socie, un generoso contributo per questa nobile causa.

La serata si è conclusa con il tradizionale scambio dei doni in una partecipata atmosfera di amicizia molto apprezzata dal governatore.

Fonte: Rotary Club Empoli