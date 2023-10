Il monumento a Giuseppe Montanelli si illumina di verde in occasione della Giornata mondiale della salute mentale

Il Comune di Fucecchio aderisce all'iniziativa promossa dal Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale che, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che ricorre oggi 10 ottobre, invita i Comuni ad illuminare di verde un proprio edificio simbolo al fine di sensibilizzare la popolazione sulle tematiche legate a questa problematica. Così, nelle notti del 9, 10 e 11 ottobre, il monumento a Giuseppe Montanelli, in piazza Montanelli a Fucecchio, diventa il simbolo di questa campagna di sensibilizzazione.

L’iniziativa vuol porre l'attenzione sui problemi legati alla salute mentale, oggi in continuo aumento tra tutte le fasce della popolazione, a discapito di servizi sempre più carenti. Istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale, quest’anno la giornata si intitola “La Salute Mentale è un diritto umano universale".

Accade spesso, infatti, che le persone che soffrono di disturbi mentali, e i loro cari, siano vittime di isolamento e pregiudizi che impattano sulla vita quotidiana. Una situazione resa ancor più grave dalla mancanza di investimenti adeguati su percorsi di cura e di sostegno, che a cascata investono la sfera lavorativa e familiare.

"Per questo motivo - ha dichiarato la vicesindaca Emma Donnini - anche l'amministrazione comunale di Fucecchio ha voluto lanciare un messaggio al fine di tenere sempre accesi i riflettori su tematiche così importanti. È necessario combattere lo stigma associato alle malattie mentali".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa