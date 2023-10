Il sindaco Giglioli scrive all'ambasciatore d'Israele Alon Bar: "La barbarie terrorista non riuscirà nel suo intento di distruzione"

"A nome mio personale e di tutta la città di San Miniato, esprimo tutta la nostra vicinanza e tutto il nostro dolore per i tragici fatti che hanno colpito in questi giorni la terra d’Israele e porgere le nostre più sentite condoglianze per le numerose vittime innocenti". Il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, con una commossa lettera indirizzata all'ambasciatore israeliano Alon Bar e al console onorario a Firenze Marco Carrai esprime vicinanza al popolo israeliano, dopo i tragici fatti dei giorni scorsi. "La barbarie terrorista dell’organizzazione Hamas non riuscirà nel suo intento di distruzione - scrive il sindaco - e confidiamo che una soluzione pacifica saprà garantire allo Stato d’Israele non solo il sacrosanto diritto all’esistenza ma anche la costruzione di un futuro prospero, libero e sicuro".

Fonte: Ufficio Stampa