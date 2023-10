Un camper è andato a fuoco questa mattina in via Passaponti a Livorno, vicino alla piscina La Bastia. Alle 6.40 sono stati allertati i vigili del fuoco del locale comando per domare le fiamme. La squadra, con l'aiuto di un'autobotte, ha estinto l'incendio prima che venissero coinvolte anche due bombole di gas gpl all'interno del mezzo. Il camper è andato completamente distrutto. Le cause sono in corso di accertamento.