Un'azienda del settore pelletteria è andata a fuoco attorno alle 13 di oggi. Il fatto è avvenuto in via Ponte degli Alberi a Montaione, vicino alla frazione di Alberi. Sul posto sono intervenuti tre distaccamenti dei vigili del fuoco: da Petrazzi, da Empoli e da Firenze Ovest. Metà edificio è rimasto coinvolto nel rogo. Nel pomeriggio sono in corso le operazioni di bonifica. Non ci sono feriti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO