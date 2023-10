Inseguimento sull'auto rubata a Pontedera, denunciati anche i complici

Dopo il recupero di un'auto rubata a Pontedera in seguito a un inseguimento, la polizia municipale è riuscita a identificare i due complici del terzo inizialmente fermato. Tutto era partito quando un agente del commissariato di Pontedera fuori servizio ha riconosciuto un'auto rubata e ha allertato i colleghi. I malviventi si sono dati alla fuga ma l'inseguimento è terminato con l'aiuto della polizia locale di Pontedera. Adesso gli uomini del comandante Daniele Campani sono riusciti a identificare i complici: un nordafricano con svariati precedenti di polizia e un sudamericano, entrambi residenti in Valdera. Sono stati denunciati per ricettazione e detenzione di stupefacenti.