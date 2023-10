Elezioni Montespertoli, intervista a Mugnaini: "Strade e trasporto pubblico grandi richieste dei cittadini. Ecco cosa penso della Taric"

Alessio Mugnaini è l'attuale sindaco di Montespertoli, eletto al primo turno nel 2019 con il 54,4%. Ha avuto un'esperienza amministrativa nella precedente giunta di Giulio Mangani, come vice sindaco, e in precedenza era stato consigliere comunale. È l'unico tra gli 11 sindaci dell'Empolese Valdelsa al primo mandato, quindi può ricandidarsi. E lo farà perché l'assemblea locale del Pd lo ha riconfermato come candidato. Lo abbiamo intervistato.

Sindaco, com'è cominciato il percorso che ha portato alla sua ricandidatura?

Rispetto agli altri comuni, c'è stato un percorso diverso. A primavera c'è stato il primo incontro, poi tre iniziative sullo stato di attuazione del programma. Infine nell'assemblea molto partecipata del 26 settembre abbiamo preso questa decisione.

Tempo fa a Firenze per la fine del primo mandato di Dario Nardella venne fatto uno studio per calcolare la percentuale di attuazione del programma elettorale. Se dovesse fare una valutazione a spanne, a che punto è?

Non siamo lontani dal 90% ma siamo anche vicini a tante cose che erano solo progetti. Non avevamo nemmeno i terreni per le scuole e a ottobre partono i lavori per il polo 0-6, abbiamo fatto tanti interventi di viabilità e frane. Nella frazione di Anselmo nel 2019 c'era una grande criticità sulla viabilità, ora troviamo percorsi pedonali e rotonde. Se guardo queste cose penso di aver realizzato anche oltre il 90%.

Poi, mi permetto, su alcune idee il mondo dei servizi è cambiato dopo due anni di pandemia, la trasformazione ha fatto cambiare le necessità. Ne cito uno: l'Emporio Solidale che abbiamo presentato insieme alla Misericordia non era stato preventivato. Ma quando le domande di assistenza sono oltre che raddoppiate, ci siamo posti questo problema, che però non è mai stato scritto nel programma elettorale.

In questi 4 anni ha un rimpianto o qualcosa su cui puntare prossimamente?

Il centro di sviluppo di Montespertoli, dopo la casa della salute e la scuola, è il centro urbano, con la progettualità dell'ex campo sportivo. Il progetto in campo del teatro civico e la riqualificazione del centro storico per renderlo più fruibile e renderlo migliore, anche a favore del commercio. Speriamo di arrivare da qui alla fine anche con altre possibilità di finanziamenti.

L'ultima volta che ci siamo incontrati era in conferenza stampa sui fondi che potevano essere tolti dal Pnrr. Ci sono novità in questo senso?

Per Montespertoli avevamo due interventi di dissesto idrogeologico, a oggi il governo non ha fatto sapere niente, quindi stiamo andando avanti per fare le opere prima possibile. Gli atti ufficiali parlano e noi non ci fermiamo.

Quattro anni fa ha vinto le elezioni ed è partito con una giunta del tutto nuova, con persone senza esperienza a livello amministrativo...

Sembrava fossimo partiti da zero, ma non era così. È una squadra che si è costituita nella costituzione della candidatura e anche nel partito, tutti si conoscevano e potevano lavorare bene insieme. Si è creata alchimia subito, una cosa positiva che ci ha consentito di lavorare in maniera serena. Abbiamo fatto gioco di squadra sostenendoci a vicenda, riuscendo anche a sopperire al lavoro degli altri quando c'era bisogno. I risultati finora sono della squadra.

Durante gli ultimi 'giri delle frazioni', quali sono le richieste più pressanti che ha ricevuto dai cittadini?

Stiamo preparando il bilancio, anche durante l'estate è stato fatto un questionario alla cittadinanza per capire i bisogni. C'erano due grandi richieste. La prima era fare di più sulle manutenzioni delle strade, siamo un comune vasto con 200 km di strade comunali da gestire, tra queste anche strade rurali. Abbiamo mezzi nuovi e nostri operai, cerchiamo di rastrellare risorse ovunque, ma è un lavoro imponente. L'altra richiesta è quella di lavorare sul trasporto pubblico, anche se non è di nostra competenza stretta. Sono temi su cui lavorare a livello regionale. Aggiungo anche un terzo tema: quello di lavorare anche sulla fibra ottica in tante zone, anche qui da fare insieme agli enti preposti.

E invece c'è un risultato di cui si è stupito, su cui è andata meglio del previsto?

Quando mi sono insediato nell'ufficio del sindaco c'era una mappa della pericolosità geologica del comune di Montespertoli. L'ho presa e l'ho cestinata. Dopo 4 anni chiudiamo il nostro mandato con 3,5 milioni di euro investiti sul dissesto idrogeologico, da Polvereto al capoluogo fino a tante frazioni. In 5 anni abbiamo visto molti lavori in corso, alcuni li sento anche ora dall'ufficio. Se riprendessi in mano quella mappa, tante cose sarebbero cambiate. Un altro progetto importante è quello del biodigestore di Alia, su cui abbiamo fatto ripartire tutto.

Parlando proprio di rifiuti, a breve Montespertoli aderirà alla tariffa corrispettiva. Negli altri comuni dell'Empolese Valdelsa, quando il percorso è cominciato, ci sono stati malumori per gli aumenti dei costi. Teme che accadrà anche a Montespertoli? Cosa si sente di dire?

Bisogna essere chiari. Ho seguito il dibattito altrove, non bisogna mentire ai cittadini. Il problema non è come si ripartisce il costo, in media per il territorio il costo aumenta, bisogna interrogarsi su cosa si può fare. Da noi ci sono tariffe più basse con l'indennità per la presenza del biodigestore che aumenterà dopo i lavori. Sono 4 euro per tonnellata, quindi 640mila euro che investiamo interamente per la riduzione della tariffa. Se gli aumenti non si mangiano tutta l'indennità, il conto può essere minore.

Però la tariffa corrispettiva non è la bacchetta magica, invece che calcolo presuntivo si calcola i rifiuti, non è certo che si spende meno di prima. Per questo abbiamo fatto incontri, dobbiamo migliorare il sistema di raccolta. Ad esempio da noi sul vetro raccogliamo con il multimateriale, ma cominceremo a differenziarlo. È una frazione piccola del rifiuto, ma è qualcosa.

Il tema è molto serio ma non dipende solo da noi, ma dagli impianti. Se non si fanno impianti, possiamo ragionare per 3 giorni ma poi il costo aumenta. Non possiamo calmierare il costo delle bollette con altri soldi se non con quelli della tariffa. Consumiamo di più, c'è più benessere e si producono più rifiuti. Si tende a semplificare la discussione, ma ci deve essere grande trasparenza. Anche da Alia mi aspetto di più di quello che sta facendo ora. Vorrei azienda che non abbia paura del dibattito e del confronto, che si interroghi sulle cose da cambiare., che intavoli discussioni su dove andare a limare per pagare meno.

In questi anni come si è rapportata la giunta con l'opposizione in Consiglio comunale?

La classe politica di Montespertoli ha dimostrato una grande maturità. La consiliatura era tutta nuova e poi è arrivato il covid dopo pochi mesi. Ringrazio i membri dell'opposizione perché si sono messi a servizio della comunità tutti insieme. C'erano anche loro a dare una mano con la cittadinanza, grandi polemiche o prese di posizione non le abbiamo avute. Andrea Migliorini è il presidente del Consiglio comunale dell'opposizione, è stata una stagione differente rispetto ad altri territori. In più deliberiamo quasi più di tutti, un consiglio al mese, se vediamo mozioni con modifiche le facciamo votare a tutti.

Qual è il programma verso l'appuntamento del 2024? Ha già fatto incontri anche con altri partiti di centrosinistra?

La lista Vivo Montespertoli è a disposizione del centrosinistra, abbiamo fatto alcuni incontri, poi dal 16 ottobre ci saranno 4 serate dove la coalizione del centrosinistra inizierà a lavorare su temi e proposte. Sono incontri aperti a tutti, per un lavoro di costruzione della proposta politica.

Montespertoli è sempre stata governata dal centrosinistra in questi decenni. Teme che la presenza del centrodestra al governo possa spingere a più voti verso i suoi avversari?

In questi 4 anni al governo ci sono stati tutti, Montespertoli non ha mai vissuto influenza del nazionale. Al centro ci sono i montespertolesi e ognuno gioca le carte migliori che ha, serve la qualità più alta possibile di scelta. Noi si farà il nostro, sugli avversari non dico niente.