Io non rischio, la campagna di protezione civile arriva a Stabbia

Cerreto Guidi partecipa alle giornate nazionali della campagna “Io non rischio - Buone pratiche di protezione civile”. L’appuntamento è per domenica 15 ottobre, dalle ore 9 alle ore 16, in piazza Guido Rossa, a Stabbia.

L’obiettivo è quello di scoprire come ciascuno possa contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione e incendi boschivi (solo per citarne alcuni).

Migliaia di volontari di protezione civile animeranno punti informativi in tutta Italia, in oltre mille piazze, per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno.

“Io non rischio” è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Oltre al punto informativo che per il Comune di Cerreto Guidi è a Stabbia, anche quest’anno c’è un appuntamento speciale: dirette social sui canali ufficiali Facebook https://t.ly/EhxDx

Inoltre sul sito ufficiale www.iononrischio.gov.it e sui profili social della campagna, è possibile consultare materiale informativo e reperire informazioni utili con aggiornamenti sugli appuntamenti.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa