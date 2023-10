La Protezione Civile ANC di Fucecchio al Campo Scuola regionale

Nella pittoresca località di Subbiano, in Toscana, si è svolto un evento straordinario che ha toccato il cuore di molti, risuonando come un eco dal passato. Questo evento è stato il Campo Zero di Protezione Civile, un'occasione senza precedenti che ha riunito volontari provenienti da ogni angolo della regione per un'esperienza formativa di grande risonanza.

Dal 6 all'8 settembre, il Campo Scuola non è stato semplicemente una serie di lezioni e workshop; è stato un'immersione completa nell'universo della Protezione Civile. Ancora più significativo è il fatto che questo evento abbia ottenuto il patrocinio sia della provincia di Arezzo che del Comune di Subbiano, dimostrando l'impegno delle autorità locali nella preparazione dei volontari per affrontare situazioni di emergenza.

Il Sindaco di Subbiano, Ilaria Mattesini, ha sottolineato l'importanza cruciale per un Sindaco di dedicare attenzione alla Protezione Civile, poiché essa rappresenta l'autorità territoriale in questo ambito. Il suo apprezzamento per questa iniziativa è stato evidente, definendola un regalo sia per l'Amministrazione Comunale che per la comunità. Questo evento ha rappresentato un'opportunità unica per condividere conoscenze e strategie tra l'amministrazione e i volontari, contribuendo così a migliorare la preparazione generale.

Il Consiglio SECOV ANC Toscana ha giocato un ruolo fondamentale nell'organizzazione del Campo Zero di Protezione Civile, centrando l'obiettivo primario di aumentare le capacità dei volontari in materia di Protezione Civile e di rafforzare i legami tra l'associazione e la comunità locale.

Un momento straordinario durante il Campo Zero di Protezione Civile è stato quando uno dei formatori, il Consigliere del SECOV ANC Toscana, Salvatore Spitaleri, ha tenuto una sessione speciale dedicata alla gestione del campo di protezione civile secondo le linee guida della regione Toscana e in conformità alla sottoscrizione della Convenzione di CMRT 2023, modulo di supporto specialistico.

Il Presidente del nucleo di protezione civile ANC nel Comune di Fucecchio, Salvatore Spitaleri, ha condiviso la sua vasta esperienza e conoscenza con i partecipanti. La sua presenza e il suo contributo hanno arricchito ulteriormente l'evento, fornendo informazioni preziose sulla gestione del campo e sulle specifiche disposizioni regionali. La sua dedizione e la sua expertise hanno sicuramente arricchito l'esperienza dei volontari, contribuendo a rafforzare la preparazione di tutti i partecipanti.

Va sottolineato che il Nucleo di Protezione Civile ANC Fucecchio fa parte integrante della Protezione Civile Empolese Valdelsa, contribuendo in modo significativo alla sicurezza della regione.

Il grande merito di questi tre giorni va attribuito alla straordinaria capacità organizzativa del Consiglio del SECOV ANC Toscana, guidato con maestria da Maurizio Giannoni. La sua leadership e il suo impegno hanno reso possibile la realizzazione di un evento così significativo e formativo per i volontari della Protezione Civile in Toscana. Questa visione condivisa dall'intero Consiglio SECOV ANC Toscana e da tutti i nuclei che ne fanno parte ha contribuito in modo fondamentale al successo di questo Campo Zero di Protezione Civile a Subbiano, che rimarrà senza dubbio un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. La Toscana e l'intera comunità di volontari della Protezione Civile devono molto al SECOV ANC Toscana per aver reso possibile un evento così prezioso per la preparazione e la sicurezza della regione.

Infine, la testimonianza di un volontario del 111 NPC ANC Fucecchio chiude questo quadro straordinario:

"Oggi, il mio cuore batte con la stessa intensità di trentacinque anni fa. Mi trovo di fronte a una nuova avventura nella Protezione Civile, o meglio, mi ritrovo a tornare alla scuola di Protezione Civile in un'epoca diversa da quando ho fatto il mio ingresso in questo mondo. Sono diventato una persona completamente diversa nel corso degli anni, eppure, quando mi chiedono di mettermi in riga, sento come se il tempo si arrotolasse indietro.

Mi rendo conto di quanto siano importanti i valori che mi sono stati inculcati durante il mio addestramento nell'Arma dei Carabinieri. Il mio cuore è ancora quello di un Carabiniere, anche se oggi svolgo un compito diverso ma altrettanto importante per la popolazione. Apprendo, o meglio, mi viene insegnato come affrontare situazioni di rischio e come mitigarle. Questo è il messaggio che ci trasmettono i nostri insegnanti, persone con un'enorme esperienza che condividono con noi il loro sapere e la loro sicurezza.

Il campo di Protezione Civile è stata un'esperienza meravigliosa, sicuramente indimenticabile. Ma, soprattutto, è stata un'esperienza unica perché ho potuto rivivere quei momenti della mia giovinezza quando ero coinvolto durante il mio servizio nell'Arma. E ciò che rende tutto ancora più toccante è il fatto che oggi posso contribuire in modo significativo alla sicurezza della nostra comunità, utilizzando le competenze e i valori che mi sono stati insegnati."

Fonte: Nucleo Volontariato e Protezione Civile Anc Fucecchio Odv