Colpo da 120mila euro al Mercafir: ladri forzano la cassaforte

Nella notte dell'8 ottobre i ladri hanno portato via 20mila euro in contanti e 100mila euro su assegni non trasferibili dal mercato ortofrutticolo Mercafir di Firenze. La denuncia è giunta ieri alla stazione dei carabinieri di Castello. I ladri sono riusciti ad aprire la porta di ingresso e a raggiungere gli uffici interni. Il prezioso bottino è stato prelevato dopo aver forzato la cassaforte. Ora la palla passa ai carabinieri, che stanno indagando anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza.