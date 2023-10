Lavoro, offerte qualificate alla Sant'Anna di Pisa per 5 posti

Si aprono ancora nuove opportunità di lavoro alla Scuola Superiore Sant’Anna grazie a fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sono stati pubblicati i bandi di quattro selezioni pubbliche per titoli ed esami, per assumere cinque unità di personale, con profili differenziati e contratto a tempo determinato rinnovabile.

Supporto ai progetti di ricerca

La selezione, per due posti, è aperta a laureate e laureati di qualsiasi livello (anche triennale) e con qualsiasi laurea; in particolare, le persone selezionate dovranno supportare la Manager dell’Infrastruttura e il gruppo di ricerca coinvolto nel progetto BRIEF, con particolare riferimento alla gestione degli aspetti tecnico-operativi legati all’implementazione delle attività progettuali, nonché alle problematiche trasversali alle attività di ricerca. La durata dei contratti sarà di dodici mesi.

Due figure professionali (categoria D) per le esigenze del progetto BRIEF: “Biorobotics Research and Innovation Engineering Facilities”, finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration EU attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Scadenza fissata il 16 ottobre 2023. Maggiori informazioni disponibili nel bando al seguente link:

https://www.santannapisa.it/it/selezioni/pnrr-selezione-categoria-d-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati-tempo-3

Profilo anatomia patologica

Questa selezione è riservata a laureate e laureati, anche di livello triennale, negli ambiti di biologia, delle biotecnologie, di farmacia e delle professioni sanitarie tecniche, e la figura ricercata dovrà svolgere attività di supporto e di assistenza per le esigenze sperimentali della Scuola in ambito biomedico. La durata del contratto è di diciotto mesi.

Un’unità di personale tecnico (categoria D), per le esigenze del progetto BRIEF: “Biorobotics Research and Innovation Engineering Facilities” finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration EU attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Termine presentazione domanda il 16 ottobre 2023. Maggiori dettagli disponibili al seguente link:

https://www.santannapisa.it/it/selezioni/pnrr-selezione-categoria-d-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati-brief

Profilo edilizia

Questa selezione è riservata a laureate e laureati, anche di livello triennale, nell’ambito dell’architettura e dell’ingegneria edile, in quanto sono richieste conoscenze e competenze di edilizia universitaria: la Scuola necessita infatti di una figura in grado di svolgere attività di supporto al Responsabile unico del procedimento (RUP) per gli interventi finalizzati alla realizzazione dell’infrastruttura di ricerca “BRIEF”.

Alla figura ricercata potranno, pertanto, essere richieste attività di programmazione, valutazione tecnico-economica, progettazione, nonché attività tecnico-amministrative connesse, in merito alla realizzazione, alla ristrutturazione e al restauro di immobili. La durata del contratto è di dodici mesi.

Una figura professionale (categoria D) per le esigenze del progetto BRIEF: “Biorobotics Research and Innovation Engineering Facilities”, finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration EU attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Scadenza il 6 novembre 2023. Maggiori informazioni disponibili nel bando disponibile al seguente link:

https://www.santannapisa.it/it/selezioni/pnrr-selezione-categoria-d-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati-tempo-4

Profilo BRIEF@NEST

Questa selezione è riservata a laureate e laureati in ingegneria, chimica o fisica di livello triennale, ma con particolare qualificazione professionale, almeno biennale, attinente alle competenze e conoscenze richieste dal bando, o a laureate e laureati di livello magistrale nelle medesime materie, anche senza esperienza. In particolare, la figura ricercata dovrà occuparsi della strumentazione di stampa 3D per la realizzazione di micro-dispositivi biorobotici/biomedicali. La durata del contratto è di dodici mesi.

Una figura professionale (categoria D), per le esigenze del progetto BRIEF: “Biorobotics Research and Innovation Engineering Facilities” finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration EU attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Scadenza fissata il 6 novembre 2023. Tutti i dettagli disponibili su:

https://www.santannapisa.it/it/selezioni/pnrr-selezione-categoria-d-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati-tempo-5

