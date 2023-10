Locali comunali in affitto nella zona Le Pratella: c’è tempo per presentare domanda fino al 26 ottobre

L’amministrazione comunale ha deciso di pubblicare un avviso pubblico finalizzato ad individuare i possibili affittuari dei fondi artigianali sfitti che si trovano nell’area industriale de Le Pratella.

Tre al momento gli spazi vuoti con una metratura diversa fra i 55 e 110 mq. Il canone di locazione è a partire da 6 €/mq.

L’avviso pubblico è pubblicato sul sito del comune www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it ed è possibile presentare domanda entro le ore 11.00 di giovedì 26 ottobre.

Martedì 17 ottobre dalle 15.00 alle 16.30 personale del Comune sarà presente presso i capannoni per far vedere i locali e rispondere alle domande degli interessati.

Ricordiamo che il bando prevede premialità per artigiani (ceramisti e vetrai) e sono inoltre previsti punti per micro imprese, aziende di cui il titolare o uno dei soci ha meno di 30 anni e imprese in cui la titolare o una delle socie è donna.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa