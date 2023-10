L'Unione Inquilini ai sindaci del Cuoio: "Ristrutturate gli alloggi ERP"

L'Unione Inquilini di Pisa ha scritto ai sindaci dei Comuni della Zona del Cuoi per ricordare che oggi, martedì 10 ottobre, cade la Giornata internazionale sfratti zero.

"È la giornata in cui si evidenzia l'importanza del diritto alla casa ma, sfortunatamente, anche la situazione allarmante degli inquilini e dei proprietà “prima casa” che non riescono a pagare un mutuo o in alcuni casi si trovano l'abitazione pignorata.

"In particolare, sugli inquilini il Ministero dell'Interno, a distanza di mesi da quanto avrebbe dovuto, ha pubblicato i dati allarmanti degli sfratti ed esecuzioni in Italia relativi all'anno 2022 evidenziando oltre 30.000 esecuzioni con la forza pubblica (con un incremento rispetto al 2021 del 218%), quasi 100.000 richieste di esecuzione (+200%) e quasi 42.000 nuove sentenze (+10%). Ad esempio, prendendo la Sicilia come riferrimento si può evidenziare come siano stati emessi 2.047 provvedimenti di sfratto (+11%), 7.084 richieste di esecuzione (+232%) e sono stati eseguiti con la forza pubblica 1.602 sfratti (+258%).

"In Provincia di Pisa la situazione non è certamente migliore visto che c'è un aumento del 94,81 % delle richieste di esecuzione degli sfratti nel 2022 rispetto all'anno precedente.

Appare oltretutto evidente come la guerra e la crisi economica abbiamo certamente lasciano con ancora meno ossigeno le famiglie.

Non solo, mentre da una parte simili dati evidenziano una vera e propria “fame di case” dall'altra lasciano sgomenti i numeri degli alloggi popolari (ERP) non assegnati perché necessitanti di lavori di ristrutturazione, in particolare:

"1.nel Comune di San Miniato ci sono ben 25 alloggi non occupati, di cui 22 necessitano di ristrutturazione;

2.nel Comune di Montopoli vi sono 16 alloggi che necessitano di riparazioni;

3.nel Comune Santa Croce sull'Arno gli alloggi sono quaranta;

4.nel Comune di Castelfranco di Sotto gli alloggi sono sedici

5.nel Comune di Santa Maria a Monte gli alloggi sono sei.

Tutto per un totale di 103 alloggi disponibili ma ora non assegnabili".

La lettera conclude con un appello ai sindaci e ai consiglieri comunali affinché "trovino le risorse per ristrutturare i suddetti alloggi ERP vista la situazione economico-sociale odierna".

Fonte: Unione Inquilini Pisa