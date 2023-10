Malattie cardio vascolari, incontri di prevenzione con la Misericordia dell'Antella

La Misericordia dell’Antella con i suoi professionisti sanitari si fa promotrice di una serie di incontri di educazione sanitaria destinati alla popolazione. Il primo incontro venerdì 13 ottobre alle ore 17,30 presso la Sala del Consiglio Comunale di Bagno a Ripoli sulla prevenzione delle malattie cardio vascolari.

L’incontri serviranno per far capire come si prevengono e come si gestiscono con autocura le malattie cronico degenerative e vedono protagonisti i medici dell’Ospedale Santa Maria Annunziata con gli specialisti che operano nella Misericordia.

È importante che i medici dell’ospedale facciano sentire la loro voce sul territorio in modo che i cittadini sappiano quali cure e quali attività si effettuano nell’ospedale di riferimento. La conoscenza dei problemi e la consapevolezza che ne deriva sono alla base delle buone pratiche comportamentali di prevenzione e dell’uso appropriato dei farmaci.

Il giusto trattamento delle malattie croniche come l’aterosclerosi o il diabete nasce proprio dalla collaborazione fra medico e paziente e questo può avvenire se il paziente è ben informato sulla sua malattia. Pensiamo che l’educazione sanitaria sia stata ingiustamente penalizzata negli ultimi anni in cui si è investito solo sulla terapia quando ormai la malattia è già in atto. Lo sviluppo della sanità territoriale passa proprio anche da un maggiore coinvolgimento dei cittadini.

Si inizia il 13 ottobre prossimo con un incontro sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e si proseguirà con incontri successivi in altri campi importanti della medicina come le malattie polmonari e i disturbi intestinali.

La nostra Misericordia, da sempre impegnata nell’assistenza sul territorio, è sicura di potere dare così un servizio in più ai cittadini dell’Antella e di tutto il Comune di Bagno a Ripoli.

Saluti:

- Governatore della Misericordia Paolo Nencioni.

- Sindaco Comune Bagno a Ripoli Francesco Casini, Presidente Società della Salute Fiorentina Sud- Est

- Direttore Società della Salute Sud Est Simone Naldoni.

Introducono e moderano:

- Giancarlo Landini Medicina Vascolare del Poliambulatorio della Misericordia Antella

- Roberto Vannini Direttore Sanitario Ambulatorio prelievi e attività infermieristiche della Misericordia Antella

Interventi:

- Come si valuta il rischio cardio vascolare - Plinio Fabiani, Direttore SOC Medicina Interna Osp. Santa Maria Annunziata.

- Stile di vita e rischio cardiovascolare - Giancarlo Landini Medicina Vascolare Poliambulatorio Misericordia dell’Antella.

- Valore dell’Eco Color Doppler nella prevenzione vascolare - Stefano Tatini, Direttore SOS Medicina Vascolare Azienda USL Toscana Centro.

- Il Paziente diabetico ad alto rischio - Francesco Manetti, Direttore SOS Diabetologia Ospedale Santa Maria Annunziata.

A seguire domande da parte dei cittadini

Hanno dato la loro adesione Croce Rossa di Bagno a Ripoli, Fratellanza Popolare di Grassina

TUTTA LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE – INGRESSO LIBERO

Fonte: Misericordia Antella - Ufficio Stampa