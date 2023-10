Mobilità nell'Empolese Valdelsa, Forza Italia: "Nessuna traccia dei cambiamenti promessi"

Ancora nessuna novità per pendolari del circondario dell’Empolese Valdelsa, sul fronte del Pegaso Metropolitano, che torniamo a chiedere con forza per i nostri cittadini, perché vogliamo che a fronte di precisi impegni presi, mesi or sono dalla regione e dalla città metropolitana seguano dei fatti, per non farli sentire sempre più cittadini di serie b.

Intanto registriamo ancora disservizi nel trasporto pubblico senza che nessuno di chi governa Regione e Città Metropolitana, intervenga in maniera decisa.

In questi mesi di inizio scuola sempre più famiglie sono costrette ad accompagnare i propri figli a scuola perché Autolinee Toscane non è capace di garantire un servizio capillare e organizzato. Corse che saltano, autobus che volutamente non si fermano alle fermate perché stracolmi, sono all’ordine del giorno ed il tutto passa nel silenzio di chi amministra la città metropolitana, la regione e il circondario, perché incapaci di dare risposte serie e concrete ai cittadini. Aumentare le frequenze negli orari scolastici, riducendo le corse negli orari a bassa frequentazione, sincronizzare meglio gli autobus con i treni, sembrerebbero delle cose logiche eppure a nessuno di chi amministra è venuto in mente di convocare con urgenza un tavolo per cercare di porre rimedio ad una situazione che per molte famiglie sta diventando insostenibile.

Anche sul trasporto ferroviario avremmo qualcosa da ridire, ancora circolano sulle linee del circondario vecchie locomotive disel d445 degli anni '80, che inevitabilmente presentano i segni del tempo. Ed i nuovi treni promessi? Nessuna traccia! Perché ci si ostina a mettere quei pochi nuovi treni Pop e Blues entrati in servizio nei mesi scorsi, su linee a bassa frequentazione?

Sul raddoppio della Empoli-Siena a che punto siamo? Come mai non si è pensato ad inserire l’opera nei fondi del Pnrr destinati alla Regione Toscana? E della nostra proposta di fare la Firenze-Siena la prima linea ad idrogeno del centro Italia e una delle prime a livello nazionale che ne è stato? Su questo e sulle altre problematiche vigileremo e terremo infornati i cittadini.

Diego Crocetti, coordinatore Forza Italia Capraia e Limite

Giuseppe Romano, capogruppo Forza Italia Unione dei Comuni del Circondario