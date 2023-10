Il Mostro di Firenze, su Netflix la serie tv sugli omicidi delle coppiette. Dirige Sollima

Il Mostro di Firenze su Netflix. Non si tratta di un documentario edito quello che verrà pubblicato sulla nota piattaforma della N rossa, ma una serie tutta nuova, intitolata appunto Il Mostro. Sarà in 4 episodi per la regia di Stefano Sollima (Romanzo Criminale, Gomorra, Suburra), su soggetto creato dallo stesso Sollima e da Leonardo Fasoli, produzione The Apartment e AlterEgo, società di Fasoli e Sollima.

Già a settembre erano stati lanciati due casting, per Firenze e Signa, dove si cercavano uomini e donne tra i 18 e i 75 anni. E già allora il 'sospetto' che si potesse trattare della narrazione sul Mostro di Firenze era molto concreto.

Ecco come viene presentata la nuova serie tv: "Otto duplici omicidi. Diciassette anni di terrore. Sempre la stessa arma. Una beretta calibro 22. Una delle più lunghe e complesse indagini italiane sul primo e più brutale serial killer della storia del Paese: Il Mostro di Firenze. Una serie basata su fatti realmente accaduti, testimonianze dirette, atti processuali e inchieste giornalistiche. Tutto terribilmente vero. Perché crediamo che il racconto della verità, e solo quello, sia l'unico modo per rendere giustizia alle vittime. In una storia dove i mostri possibili, nel corso del tempo e delle indagini, sono stati molti, il nostro racconto esplora proprio loro, i possibili mostri, dal loro punto di vista. Perché il mostro, alla fine, potrebbe essere chiunque"