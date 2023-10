Nora Tigges e Zenìa ospiti della Rassegna Rovesciata di canto orale

Sabato 14 ottobre una giornata dedicata al canto di tradizione orale a San Miniato (PI), per il secondo appuntamento di Ra.Ro., la RAssegna ROvesciata di canto di tradizione orale, che porta nella città della rocca musicisti e esperti del canto popolare da tutta Italia, per incontri, laboratori e concerti di rara qualità.

Protagonisti della giornata di sabato sono, da Roma, la cantante Nora Tigges e il gruppo Zenìa. Si parte alle 15,30 con Cantare per tutti. Canti in cerchio senza parole, un laboratorio di circle songs e improvvisazione vocale collettiva aperto a tutti, un’esperienza rivolta non solo a chi canta, ma "a chiunque abbia voglia di aprirsi, di rigenerarsi, di conoscersi meglio, di comunicare, di dare".

La sera alle 21,15 il concerto di Zenìa – Suoni e storie di un paese immaginario, un progetto originale di reinvenzione del popolare, immaginando un paese, una lingua e i suoi canti. Protagonisti del concerto la stessa Nora Tigges alla voce, insieme a Massimiliano Felice (organetto e chitarra), Davide Roberto (percussioni e voce) e Massimiliano Bultrini (chitarra).

L'intera giornata è ospitata in alcuni dei luoghi più suggestivi del centro di San Miniato, che ruotano intorno all'ex convento di San Domenico. Le voci dei partecipanti il laboratorio si affacceranno nel bellissimo chiostro, mentre il concerto serale animerà il suggestivo oratorio di Sant'Urbano, nei sotterranei della città. In mezzo, con la luce del tramonto, chi vuole potrà seguire un breve percorso guidato alla scoperta dei vicoli carbonai, scoprendo antiche vie e conoscendo chi se ne prende cura.

RaRo conitnua con un ultimo appuntamento, sabato 11 novembre all'interno della Mostra Mercato del tartufo bianco, che vedrà la partecipazione della cantante colombiana Astrid Quintero Reyes e del gruppo Siete lunas, per una giornata dedicata alla musica del Sud America.

La manifestazione è organizzata da Canto rovesciato, associazione molto attiva sul territorio e dedita alla promozione della conoscenza del patrimonio immateriale, della socialità musicale e della cultura popolare. Con il supporto logistico del Comune di San Miniato, il patrocinio di San Miniato Promozione e la collaborazione di Pro Loco San Miniato.

Ogni laboratorio ha un costo di 20€. Per partecipare non si richiedono prerequisiti di nessun tipo. I concerti sono tutti a ingresso con offerta libera.

Prenotazione obbligatoria per i laboratori, consigliata per i concerti.

Info e prenotazioni a info@cantorovesciato.it o al 349-8163917 (anche whatsapp)

Programma e presentazione completa su: https://cantorovesciato.it/category/raro/

Fonte: Canto Rovesciato