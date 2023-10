Nuova scuola di lingue a Empoli: taglio del nastro alla Aidu School

Questa mattina alla presenza della sindaca di Empoli, Brenda Barnini, del vicesindaco Fabio Barsottini, di amici, imprenditori e professionisti italiani e cinesi si è inaugurata, in via dei Cappuccini 71/b a Empoli, la nuova scuola Aidu School, Aidu letteralmente "amare la lettura", fondata da un gruppo di giovani di origine cinese, residenti a Empoli e dintorni da oltre venti anni, supportati dalla loro insegnante delle scuole superiori, prof.ssa Nadia Del Torrione.

È un sogno che si realizza e che parte da lontano, da quando, alla fine degli anni '90, i fratelli Zhu e i loro amici, ancora bambini, arrivarono in Italia dalla Cina. La loro difficoltà maggiore era la comunicazione con i coetanei e l’interazione con essi, rese difficoltose dalla scarsa conoscenza della lingua e della cultura italiana. Così i bambini e poi ragazzi, arrivati dalla Cina hanno faticato per adeguarsi alla nuova vita in Italia, per conoscerne la cultura e soprattutto per imparare la lingua italiana, vero e proprio mezzo per potersi integrare. I ragazzi cinesi volevano superare le difficoltà e desideravano sentirsi esattamente come tutti gli altri…. vivere in pieno la loro adolescenza…

In quegli anni nacque in questo gruppo di giovani il desiderio di aiutare tutti i bambini/ragazzi/adulti stranieri ad imparare velocemente la lingua ma anche la cultura italiana per potersi integrare realmente nel nuovo sistema sociale. Nell’offerta formativa della "Aidu School" è previsto, oltre che l’insegnamento dell’italiano e della sua cultura ai ragazzi stranieri, con eventuale certificazione linguistica rilasciata da enti accreditati dal MIUR, anche l’insegnamento della lingua e della cultura cinese ai ragazzi italiani.

Inoltre si organizzano corsi di recupero nelle varie discipline scolastiche e doposcuola pomeridiani rivolti a tutti i ragazzi, per ostacolare il fenomeno della dispersione scolastica. La scuola si avvale della collaborazione di insegnanti con lauree specifiche e con esperienza nell’insegnamento di italiano e cinese L2.

Fonte: Aidu School