Dopo 42 anni va in pensione Patrizia Bartalesi a Barberino

Un brindisi festoso, organizzato nella sala consiliare di Barberino Val d’Elsa, ha salutato il pensionamento di Patrizia Bartalesi. Un’altra figura storica del Comune si è congedata al termine di un lungo periodo di lavoro, svolto con grande puntualità. L’amministrazione comunale e i colleghi hanno salutato con affetto la dipendente comunale che potrà dedicarsi al meritato riposo dopo quasi 42 anni di servizio, svolti prima per il Comune di Barberino Val d’Elsa poi per il Comune di Barberino Tavarnelle.

Patrizia Bartalesi ha iniziato a lavorare per l’amministrazione comunale di Barberino Val d’Elsa come comandante della Polizia municipale per poi proseguire l’attività amministrativa presso gli uffici Tributi e Svec, settore quest’ultimo che ha seguito per il Comune di Barberino Tavarnelle. Precisione, passione, empatia sono le qualità che hanno contraddistinto il cammino professionale di Patrizia che ha saputo imprimere un segno di indubbia competenza nei settori della macchina comunale in cui ha operato senza rinunciare alla gioia di vivere e costruire rapporti umani nella sfera professionale e nella comunità.

A suggellare il saluto di Patrizia è stata un’occasione conviviale, arricchita da un’allegra carrellata di foto relative al percorso lavorativo della dipendente, un regalo a sorpresa preparato da tantissimi colleghi che hanno preso parte alla festa di pensionamento.

"Patrizia, persona dinamica, sorridente e accogliente, è stata una risorsa importante – ha dichiarato il sindaco David Baroncelli – una dipendente preparata e sensibile che non ha mai fatto mancare la sua collaborazione soprattutto nella risoluzione dei problemi, esprimo da parte dell’amministrazione comunale un sentito grazie per la disponibilità e l’impegno dimostrato in tutti questi anni".

"Siamo felici per Patrizia che da ora in poi riserverà il proprio tempo libero a ciò che preferisce, passioni e hobby, – senza dubbio è stata un punto di riferimento sul piano professionale e umano, salutiamo con un pizzico di dispiacere una persona che abbiamo visto tutti i giorni per tanti anni della nostra vita, una persona speciale, piena di energia, che ci ha trasmesso equilibrio, serenità e determinazione, nel lavoro come nella vita".

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino