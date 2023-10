Pooh a Firenze, doppia data al Mandela: 3 ore di concerto con i grandi successi

Due volte Pooh a Firenze! Dopo la lunga striscia di sold out iniziata dallo stadio San Siro, la band che ha fatto la storia della musica italiana sarà in concerto sabato 14 e domenica 15 ottobre al Mandela Forum di Firenze, nell’ambito del tour “Pooh – Amici X Sempre”.

La data di sabato 14 è esaurita da mesi. Per venire incontro alle tante richieste di biglietti dei fan toscani, è stato aggiunto l’appuntamento di domenica 15 ottobre: i biglietti per questa seconda data (posti numerati da 39 a 95 euro) sono ancora disponibili sui siti ufficiali www.bitconcerti.it, www.friendsandpartners.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info tel. 055.667566 - www.bitconcerti.it - www.friendsandpartners.it. Inizio concerti ore 21.

In quasi tre ore di concerto, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorreranno i loro grandi successi, tra cui “Amicixsempre”, storico brano del 1996 che hanno pubblicato in una nuova versione per celebrare questo ritorno insieme. Intanto, è di pochi giorni l’uscita di “Parsifal – 50° anniversario”, riedizione speciale celebrativa dell’album che ha segnato la storia dei Pooh e che quest’anno compie 50 anni, mentre la scaletta dei concerti è contenuta in “Amicixsempre 2023” (Warner Music Italy), l’imperdibile raccolta dei Pooh pubblicata lo scorso giugno.

“Per me è un'emozione enorme poter suonare sul palco accanto ai miei fratelli Pooh – anticipa Riccardo Fogli - e farlo in una città meravigliosa come Firenze, nella mia Toscana, che ci ha sempre accolti a braccia aperte, sarà ancora più bello! Ci vediamo lì!”.

“Tornare sul palco è un'emozione sempre nuova – spiega Roby Facchinetti - anche dopo 57 anni che facciamo questo mestiere straordinario, trovarci ogni sera davanti ad un pubblico che ci dimostra così tanto affetto e calore è commovente. La musica ha questo potere, è immortale ed è in grado di riunire le persone”.

“Tra i brani che portiamo sul palco c'è anche Parsifal - aggiunge Dodi Battaglia - un capolavoro che ha segnato un punto di svolta nella nostra carriera ma anche nella musica di quegli anni e che quest'anno compie esattamente 50 anni. Lo abbiamo voluto celebrare con una riedizione uscita pochi giorni fa! Quello che stiamo presentando è il concerto più lungo della nostra carriera, per poter portare sul palco tutti quei brani che hanno fatto la nostra storia e che il nostro pubblico ci chiede a gran voce”.

“Durante i concerti non possono mancare il ricordo di nostro fratello Stefano – tiene a precisare Red Canzian - a cui dedichiamo un momento speciale, e il ricordo del nostro poeta Valerio Negrini, scomparso esattamente 10 anni fa e che rivive attraverso i meravigliosi testi che ha scritto”.

I Pooh tornano dal vivo a sette anni dall’ultimo concerto, un’occasione imperdibile per rivivere musiche che da mezzo secolo emozionano intere generazioni.

RTL 102.5 è la radio partner di “Pooh – Amici X Sempre”.

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia, la multimedialità e tanto ancora.

