Quattro uomini denunciati per una rissa in centro storico

Lo scorso 10 giugno, quattro uomini marocchini alimentarono una rissa nel centro storico di Carrara. Uno di loro rimase a terra ferito gravemente al volto, dove ha riportato fratture multiple procurate da colpi di bottiglia e una prognosi di trenta giorni.

Dalle indagini portate avanti dai carabinieri, si capisce la dinamica, ma non il movente. Secondo i militari infatti, il ferito grave, 29 anni, sarebbe stato ridotto così da un connazionale 42enne, finito a sua volta in ospedale per farsi curare alcune ferite alla testa, rimediate da altri due connazionali, che gli avrebbero impedito di infierire contro il primo marocchino.

I quattro sono stati denunciati.