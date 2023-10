C'è un Comune che con il teleriscaldamento si paga interventi di illuminazione pubblica e fibra ottica

Regimazione acque, adeguamento illuminazione pubblica, asfaltature. E conclusione dei lavori di teleriscaldamento entro l’8 di novembre. E’ questa la data entro cui è previsto il termine del lotto 2.2 di questa grande opera a Radicondoli e Belforte che è il teleriscaldamento, opera che prevede un investimento complessivo di oltre 13 milioni di euro. Ora si continua con il lotto 2.1 che interesserà il centro storico di Belforte. In più l’amministrazione comunale ha pensato anche ad uno strumento per chi ha bisogno di un finanziamento al fine di allacciarsi alla nuova rete di teleriscaldamento.

“Andiamo avanti per portare il teleriscaldamento in tutto il comune di Radicondoli - fa notare il sindaco Francesco Guarguaglini – Si andrà così a completare l’offerta di teleriscaldamento. Una grande opera per aiutare le famiglie e le imprese, per abbattere i costi del riscaldamento. Facciamo un esempio: per chi ha una casa di 70 metri quadri l’attuale costo del gas Gpl è di 1500 euro annui, invece con l’impianto di teleriscaldamento è stimato in 660 euro, con un risparmio di 840 euro, meno dunque 56%”.

I risultati dei lavori ci sono già. In via Guido Rossa l’impianto è già in pressione dal 21 settembre. Ma ci sono anche altri risultati, come l’estensione a via Berio a Radicondoli e in via Ribatti a Belforte. In più, a Radicondoli nel tratto dal parcheggio a via Badi la conclusione è prevista per il 27 ottobre, mentre nel tratto fino a case viale Berio la fine lavori è prevista per 8 novembre. Ed ancora, a Belforte, in via Roma i lavori sono finiti e l’impianto sarà in funzione dal 20 ottobre. Nel tratto di via delle Ribatti la conclusione è prevista per 20 ottobre e nel tratto di strada del cimitero la fine è prevista per il 27 ottobre. La conclusione dell’estensione verso via delle Ribatti è prevista per l’8 novembre mentre l’adeguamento della Centrale Termica in Loc Bellavista è previsto per il 20 ottobre.

L’amministrazione comunale inoltre sta preparando importanti interventi di riqualificazione. Si tratta della completa asfaltatura di tutte le strade interessate dai lavori del teleriscaldamento, compresa tutta la strada di accesso a Belforte e la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica, con luci a led e nuovi corpi illuminanti, per tutte le vie interessate ai lavori del teleriscaldamento.

Sono stati realizzati anche lavori sui sotto servizi in accordo con Asa e Enel Distribuzione. In particolare, il rifacimento totale dell’acquedotto in via Guido Rossa, il rifacimento dell’acquedotto di Belforte per le vie interessate, il rifacimento parziale della fognatura di Belforte, la predisposizione dei corrugati per interramento e riqualificazione della media tensione dell’Enel a Belforte e infine la predisposizione di un “tritubo” su tutte le vie interessate al teleriscaldamento per l’estensione dell’impianto di fibra in Ftth già presente. A conclusione dell’appalto sarà portata a termine anche la regimazione delle acque via Guido Rossa.

C’è anche un nuovo bando in arrivo per aiutare chi si vuole allacciare al teleriscaldamento. Per chi vuole allacciarsi subito, ma ha bisogno per sostenere la spesa di un finanziamento bancario, l’amministrazione comunale ha pensato ad uno strumento che renda più sostenibile l’accesso al credito. Il contributo in conto interessi sarà riconosciuto a chi produce un contratto di finanziamento corredato dalle fatture relative all’efficientamento energetico della propria abitazione di residenza, compreso l’allacciamento al teleriscaldamento. Il bando è destinato ai cittadini residenti e alle proprie abitazioni di residenza comprese anche le case sparse o le abitazioni poste nel territorio già servito dal teleriscaldamento. Il contributo sarà pari al 100% degli interessi sostenuti nell’intero periodo di ammortamento con un massimo di 1.500 euro

Fonte: Comune di Radicondoli - Ufficio stampa