Salute, da venerdì i corsi Lilt Firenze per smettere di fumare

Inizierà venerdì 13 ottobre il corso promosso dalla Lega italiana lotta ai tumori di Firenze per aiutare i fumatori a rinunciare per sempre alle sigarette. Il Gruppo di Disassuefazione dal Fumo si svolgerà nella sede Lilt di viale Giannotti e sarà guidato dalla psicologa-psicoterapeuta Claudia Bricci.

Il metodo Lilt si basa sul “gruppo” come fonte di solidarietà e sostegno reciproco ed è focalizzato a risolvere gli aspetti psicologici della dipendenza dal tabacco. Ciascun gruppo è composto da 7/8 persone, il metodo è dolce e aiuta a smettere di fumare con gradualità.

Il corso si articola in tre fasi, la prima comprende le motivazioni personali e l’autosservazione, la seconda lo stop al fumo, la terza il mantenimento e il sostegno all’ex-fumatore. Le sedute sono sette, di un’ora e mezza ciascuna, due volte alla settimana.

“Il nostro impegno è far smettere di fumare ma anche non ricadere nella dipendenza dalle sigarette. Ed è un traguardo possibile: in questi anni il 70% dei partecipanti a fine corso ha vinto la dipendenza dal fumo, riesce a smettere anche chi fuma più di un pacchetto al giorno da 30 anni, in 10-20 giorni” afferma Alexander Peirano presidente di Lilt Firenze. “I benefici per la salute si riscontrano subito e migliorano di giorno in giorno”.

Fonte: Ufficio stampa