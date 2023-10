Ladri in fuga con la cassa di un ristorante dopo una spaccata in centro a Firenze, in corso Italia. Ieri mattina il dipendente del locale si è accorto che la porta-finestra del locale era stata spaccata con un tombino e ha allertato il 112. La volante della polizia si è subito recata per i rilievi. Il furto può essere avvenuto in tarda notte, dopo la chiusura della domencia alle 23.30. Il furto è valso 500 euro e l'incasso del weekend.