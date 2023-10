Tanti giovani in corteo per ricordare la psichiatra Barbara Capovani

Tanti gli studenti e le studentesse che questa mattina hanno partecipato a Pisa alla marcia dedicata a Barbara Capovani, la psichiatra uccisa nell'aprile scorso. Il corteo, organizzato dall'associazione Alba nella data in cui si celebra la Giornata mondiale della salute mentale, ha attraversato il centro con circa cento giovani delle scuole superiori presenti.

Ha partecipato alla marcia anche il direttore del dipartimento di salute mentale dell'Asl Toscana nord ovest, Angelo Cerù che ha dichiarato come Pisa, nell'ultimo anno, sia stata colpita da una serie di eventi terribili "ma non va fatta equivalenza tra paziente psichiatrico e paziente violento" ha detto. "Il Fondo sanitario nazionale dedica in media il 3% delle risorse alla sanità mentale. Servono personale e nuove strutture, soprattutto per l'emergenza minori".