Torre di Pisa illuminata in rosa per la Giornata Nazionale del Tumore al Seno

Il 13 Ottobre è la Giornata Nazionale dedicata al Tumore al Seno Metastatico. Come ogni anno i principali monumenti delle città italiane verranno illuminati di rosa fucsia: Pisa parteciperà alla giornata con l’illuminazione in rosa della Torre di Pisa, su iniziativa dell’Associazione Senologica Internazionale. Per far sì che giunga forte e chiaro il messaggio, l’Associazione affiderà al St.Jacob’s Choir il compito di accompagnare con le sue bellissime voci l’accensione della Torre davanti a tutti i presenti. L’appuntamento è in Piazza dei Miracoli, di fronte all’ingresso del Museo dell’Opera del Duomo, venerdì 13 ottobre alle ore 19.15. L’iniziativa è realizzata dall’Associazione Senologica Internazionale con il patrocinio del Comune di Pisa, che provvederà ad illuminare in rosa anche Logge dei Banchi.

“Come Amministrazione Comunale siamo lieti – dichiara l’assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa Giovanna Bonanno - di portare il nostro sostegno all’Associazione Senologica Internazionale nell’organizzazione della giornata di sensibilizzazione nei confronti di una patologia che purtroppo riguarda molte donne e che spesso incide sugli aspetti affettivi e relazionali della persona, per cui riteniamo importante la collaborazione di tutte le istituzioni e le associazioni del territorio sia nel facilitare l’accesso ai servizi e ai percorsi di cura, che nel far sentire la nostra vicinanza e sostegno.”

La giornata del 13 ottobre è stata istituita dietro sollecitazione di tutte le associazioni di Europa Donna Italia che considerano importantissimo sensibilizzare le istituzioni su questa patologia. Al momento in Italia il tumore al seno metastatico riguarda oltre 45.000 donne la cui unica certezza è che non possono sperare in una guarigione, tuttavia con l’impegno corale delle istituzioni, della ricerca, di medici attenti e dedicati si può spesso rendere la malattia cronica. Questo vuol dire effettuare tanti controlli e rimanere sempre in guardia vigile ed attenta, ma…vivere.

“La bellezza della Torre di Pisa e la suggestione che è in grado di trasmettere – spiegano dall’Associazione Senologica Internazionale - dovrà essere un veicolo affinchè le istituzioni comprendano che si devono creare percorsi facilitati, accessi più snelli alle strutture e ai farmaci, nonché un percorso apposito per il riconoscimento dell’invalidità civile. Dare voce alle donne che hanno questa patologia e sostenerle nel loro percorso di cura non è soltanto solidarietà, ma espressione di una evoluzione sostanziale che fissa il centro di interesse non al solo trattamento della malattia, ma della “donna” che si è ammalata”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa